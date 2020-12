Christina Hendricks ha il seno rifatto? La risposta dell'attrice

Christina Hendricks, l'attrice di Babbo bastardo 2, ha il seno rifatto? La domanda le viene viene posta continuamente, dai paparazzi e da molti conduttori televisivi e giornalisti professionisti, e l'attrice sembra averne avuto veramente abbastanza.

The Romanoffs: Christina Hendricks nell'episodio House of Special Purpose

La Hendricks ha recentemente messo le cose in chiaro durante un'intervista con un giornalista del Daily Mail: "È così bizzarro che le persone mi chiedano costantemente se il mio décolleté è vero o finto. Secondo me chiunque abbia mai visto o toccato un seno in vita sua sa che sono vere."

Emmy 2012: Christina Hendricks è tra gli interpreti di Mad Men

A proposito del fatto che c'è stato un forte aumento di operazioni chirurgiche per l'aumento del seno negli ultimi anni, perché molte donne desiderano emulare le attrici prosperose, la Hendricks ha dichiarato: "Spero di non aver fatto niente per incoraggiare queste persone."

"Se c'è qualcosa da imparare da me è che io stessa sto imparando a celebrare quello che la natura mi ha dato, anche se a volte non è semplice. Avere un seno così grande ha reso più difficile per me fare acquisti nel corso degli anni, ma ho imparato a conviverci e ad amarmi per come sono." Ha concluso l'attrice.