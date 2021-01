Christian De Sica: i film in cui cambia sesso, da Amici come prima a Bellifreschi

Per quanto riguarda ruoli da donna, Christian De Sica non si è mai tirato indietro: nella sua carriera, ha spesso cambiato sesso e vestito i panni di signore eleganti e prostitute.

Abbiamo visto Christian De Sica travestirsi da donna in diversi suoi film. Precisamente almeno in tre iconiche pellicole l'attore cambia sesso: Amici come prima, Belli freschi e Anni 90.

L'attore romano ha recentemente compiuto i 70 anni e nel corso della sua lunga carriera ha interpretato svariati ruoli, anche quelli da donna. Questa sera andrà in onda Amici come prima su Canale 5 uno tra i film in cui Christian De Sica interpreta una signora. Ma l'attore ha vestito i panni (letteralmente) dei più svariati personaggi femminili, compresi quelli di una prostituta.

Amici come prima: Christian De Sica in una scena

Amici come prima

Amici come prima: Massimo Boldi insieme a Christian De Sica

Amici come prima è una commedia in stile Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre e ha rappresentato il ritorno della famosa coppia dei cinepanettoni, De Sica - Boldi. Infatti i due attori avevano interrotto la loro collaborazione professionale nel 2005 e son trascorsi ben 13 anni prima di rivederli a lavorare insieme.

Il film è uscito nel Natale del 2018 ed è stato il film italiano più visto nelle sale quell'anno. La trama vede le disavventure di Cesare (Christian De Sica), direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Cesare viene licenziato da Luciana (Regina Orioli), la figlia del proprietario dell'hotel, interpretato da Massimo Boldi.

Ma Cesare scopre che Luciana sta cercando una badante proprio per suo padre ed è disposta a spendere una bella somma, 5000 euro al mese, pur di controllare l'arzillo vecchietto. Rimasto senza lavoro, Cesare si fa tentare dalla somma e si traveste da donna per candidarsi, interpretando così la seducente Lisa che, vien da sé, fa immediatamente colpo e viene assunta.

Bellifreschi

Bellifreschi: Christian De Sica, Lionel Stander e Lino Banfi in una scena del film

È stata una delle prime volte che vedevamo De Sica "cambiare sesso": in questa pellicola dell'87, l'attore recita insieme a Lino Banfi ed entrambi sono costretti a travestirsi da donne per scappare dalla polizia.

In Bellifreschi Tom (Lino Banfi) e Jerry (Christian De Sica) sono due sfortunati jazzisti, sbarcati negli Stati Uniti alla ricerca del successo. Vengono coinvolti in una sparatoria e senza volerlo, premono il grilletto e feriscono gravemente un divo americano, diventando così ricercati in tutta l'America. I due terrorizzati decidono di scappare travestiti da donna e daranno vita ad alcuni tragicomici siparietti. Sul finale vediamo De Sica e Banfi vestiti da artisti di colore (con tanto di parrucca torreggiante e blackface).

Il film fa più volte riferimento al film A qualcuno piace caldo, la commedia americana con Marilyn Monroe e Tony Curtis.

Anni 90

Christian De Sica nel film Anni 90

Diretto da Enrico Oldoini, il film Anni 90 è una chiara interpretazione delle consuetudini e usanze del popolo italiano nei primi anni '90. È stato diviso in nove episodi (anche il numero non è un caso) e nella parte dedicata al Carnevale, Massimo Boldi e Christian De Sica recitano la parte di due dottori commercialisti.

Per sfuggire da un imprevisto a lavoro (e dalle loro mogli), entrambi si travestono da donne e si avviano per andare a una festa di Carnevale a casa di alcuni loro amici. Ma per strada vengono malauguratamente scambiati per prostitute e dovranno affrontare alcuni contrattempi in compagnia di altri "viados".

Alla fine, la morale del film sarà un momento di riflessione sulla vita ipocrita dietro la facciata di alcuni "benestanti moralisti".