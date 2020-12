Christian De Sica e le sue idee politiche: "Pensano che io sia un fascistone"

Christian De Sica ha parlato delle sue idee politiche in un'intervista: 'Molti pensano che io sia un fascistone per via dei personaggi che interpreto nei film', ha detto.

Christian De Sica ha parlato delle sue idee politiche in un'intervista concessa a Repubblica, spiegando di essere nato in una famiglia di sinistra, ma spesso viene considerato "un fascistone" a causa dei ruoli interpretati al cinema.

"La politica non si addice ad un attore" - ha spiegato ad Arianna Finos per Repubblica - "Ma ho le mie idee. Sono nato in una famiglia di sinistra e ho visto quello che hanno fatto a papà. Aveva fatto la veglia a Togliatti ed era divorziato, l'hanno scomunicato e da morto non gli hanno fatto una messa, solo una funzione" ha sottolineato l'attore, parlando di suo padre Vittorio De Sica.

"Molti pensano che io sia un fascistone per via dei miei personaggi. Sono stato amico di Eugenio Scalfari, l'ho fatto piangere cantandogli le canzoni della sua gioventù, Parlami d'amore, Mariù, Sono tre parole, Ma l'amore no. Suo padre dirigeva il casinò di Sanremo e quando papà si giocò tutto, gli diede il biglietto per tornare a casa. Eugenio mette soggezione, ma è anche tenero e fragile."

Nella stessa intervista Christian De Sica ha parlato a più riprese di suo padre Vittorio e dell'ultimo cinepanettone girato in coppia con Massimo Boldi, Una vacanza su Marte, degli inizi di carriera - "Mi chiesero di fare il cugino di John Travolta nell'ultimo Padrino" - e del nuovo film che sta girando con Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale?

De Sica trascorrerà i primi giorni del nuovo anno con pochi amici e familiari e al 2021 chiede "L'amore della famiglia e degli amici e un po' di serenità per tutti."

