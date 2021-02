Christian Bale star di The Pale Blue Eye, diretto da Scott Cooper

Christian Bale sarà diretto nuovamente da Scott Cooper in occasione di The Pale Blue Eye, progetto tratto dal romanzo scritto da Louis Bayard.

Si tratta della terza volta che l'attore e il regista collaborano dopo Out of the Furnace e Hostiles.

Il thriller racconterà quello che accade dopo una serie di omicidi che si svolgono nel 1830 nell'Accademia Militare americana di West Point. Christian Bale avrà la parte di un detective molto esperto che indaga sui crimini, aiutato da una giovane recluta che poi diventerà il famoso scrittore Edgar Allan Poe.

Scott Cooper scriverà la sceneggiatura e farà parte del team della produzione.

Il filmmaker ha dichiarato: "Anche se Edgar Allan Poe è nato a Boston ed è morto, in preda al delirio, a Baltimora, ha trascorso la maggior parte della sua vita in Virginia, lo stato in cui sono nato. Quindi sono cresciuto con la sua presenza. Ci ha lasciato in eredità il genere poliziesco ed è ancora una presenza importante nella nostra cultura, con ogni scrittore di genere horror, mystery e fantascienza in debito con lui". Cooper ha sottolineato che al centro della storia ci sarà un serial killer: "Voglio realizzare film che mi spingono in uno spazio diverso, forse in grado di mettermi a disagio, ma sono felice di avere Christian con me. Voglio fare questo film da oltre un decennio e, per fortuna per me, Christian è invecchiato diventando perfetto per il ruolo da protagonista. Era troppo giovane quando ho iniziato a pensare alla realizzazione del progetto. I film devono essere girati nel momento giusto. Christian è sempre incredibilmente richiesto, ma poter lavorare con lui sarà per me una grande gioia".