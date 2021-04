Christian Bale: Drew Barrymore ha spiegato perché non lo chiamò più dopo un primo appuntamento

Christian Bale e Drew Barrymore andarono al cinema assieme quando erano due adolescenti ma, almeno secondo quanto dichiarato dalla star di Batman, il loro primo appuntamento non fu uno dei migliori della sua vita: lei non lo richiamò. Durante un'episodio del 2015 del talk show condotto da Andy Cohen la Barrymore ha spiegato perché non richiamò mai l'attore britannico.

Nel 2012, Bale disse a GQ Australia che dopo un breve incontro con la Barrymore lei non lo richiamò più: "Andammo a vedere un film dell'orrore maledettamente orribile, e quella fu la fine del nostro rapporto", spiegò Christian. "Non ricevetti mai più una sua telefonata."

Durante un'episodio di Watch What Happens Live con Andy Cohen l'attrice ha confessato di non ricordare esattamente perché non ha mai richiamato Bale dopo il loro primo appuntamento. "Non lo so", ha detto, dopo che il conduttore le ha chiesto perché, all'epoca, aveva trattato così male il povero Christian.

In seguito Drew Barrymore ha fornito alcune motivazioni, tentando di spiegare che non aveva niente contro Christian Bale. In quegli anni non andava pazza per i ragazzi e aveva ben altre cose per la testa: "Avevo un sacco di cose da risolvere, avevo molti problemi da affrontare e molte sfide da vincere... i ragazzi erano molto secondari."