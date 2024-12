Christian Bale affianca Nicolas Cage nel "videogame movie" definitivo

Cast in evoluzione per il preannunciato Madden, nuova pellicola biografica di David O. Russell dedicata all'icona del football americano John Madden, storico allenatore degli Oakland Raiders. A interpretare il personaggio sarà Nicolas Cage, ma ad affiancarlo ci sarà - come ha svelato l'insider Daniel Richtman, il mimetico Christian Bale che si calerà nei panni dell'ex proprietario dei Raiders, Al Davis.

Prodotto da Amazon MGM, Madden sarà girato nei primi mesi del 2025. La sceneggiatura originale, firmata da Cambron Clark, ha fatto parte della Blacklist dei migliori script privi di produttore per diversi anni. Pare che Russell abbia "modificato" la sceneggiatura a suo piacimento, diventandone autore principale nei credits.

Fatto sta che, dopo anni di sviluppo finiti in un nonnulla, finalmente il film sta prendendo forma. Nicolas Cage è il terzo attore a cui è stato assegnato il ruolo dell'icona del football dopo le rinunce di Will Ferrell e, più recentemente, Hugh Jackman.

Cosa aspettarsi da Madden

Nicolas Cage in azione

David O. Russell ci ha spesso stupito col suo stile adrenalinico e concitato, ma stavolta pare che voglia andare oltre. Chi si aspetta film biografico sportivo tradizionale rimarrà deluso perché Madden viene descritto come un "videogame movie". È la storia delle origini di MADDEN NFL, uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi. Il film - pare - si concentrerà sull'uscita dell'ex allenatore dalla lega e sulla successiva partnership con EA Sports per creare il pionieristico franchise di videogiochi. Focus della storia sarà la rivalità tra John Madden e l'ex campione di football Joe Montana in una corsa contro il tempo per sviluppare il videogioco sul football definitivo.

Per Christian Bale e Nicolas Cage Madden rappresenterà una reunion ventiquattro anni dopo Il mandolino del Capitano Corelli, dramedy diretto - ironicamente _ da John Madden, regista omonimo del popolare allenatore. Nomen omen.