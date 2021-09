Chris Rock ha il Covid: “fidatevi di me, vaccinatevi”

Chris Rock ha scoperto di essere positivo al Covid-19 e ha voluto lanciare un appello ai fan invitandoli a vaccinarsi: l'attore e comico durante un'intervista al The Tonight Show, ospite di Jimmy Fallon, aveva raccontato di essersi vaccinato, considerandolo l'unico modo per contrastare la pandemia.

Chris Rock, 56 anni, ha pubblicato un post su Twitter per informare i suoi fan della sua positività al virus. L'attore ha scritto "Hey ragazzi, ho appena scoperto di aver preso il Covid. Fidatevi di me, non volete che capiti anche a voi. Vaccinatevi". Naturalmente il post ha avuto una marea di interazioni, con più di 43mila like e più di 6000 retweet, e molti fan dell'attore gli hanno chiesto informazioni sul suo stato di salute.

Nello scorso mese di maggio, l'attore era stato ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, dove aveva raccontato di essersi vaccinato con il monodose della Johnson & Johnson. Nell'occasione aveva detto, scherzando, di aver usato la sua fama per saltare la fila e vaccinarsi prima "sai Jimmy ho saltato la fila, non mi importava. Ho usato il mio essere celebre. Ero tipo, 'Fatti da parte, Betty White. Fatevi da parte vecchi. Lasciate me in prima fila".

L'attore è apparso recentemente in Spiral - L'eredità di Saw, il nono film della saga di Saw, nel quale interpreta il detective Bank, protagonista della pellicola. Rock parteciperà al prossimo film, dal titolo non ancora definito, di David O' Russell. Poco si sa della pellicola, del cast, oltre a Chris fanno parte Robert De Niro, Christian Bale, Margot Robbie, John David Wasghinton e Anya Taylor-Joy.