Chris Pratt si difende: "I tweet contro i musulmani? Solo dei fake"

Un portavoce di Chris Pratt ha dichiarato che i tweet per cui l'attore è stato aspramente criticato, tra cui uno contro i musulmani, sarebbero solo dei fake.

Chris Pratt è stato molto criticato per alcuni tweet pubblicati prima del suo ingresso nel Marvel Universe Universe, uno dei quali contenente discriminazioni contro i musulmani. A quanto pare, però, questi post sarebbero soltanto dei fake.

Venezia 2016: Chris Pratt sul red carpet de I magnigici 7

Un portavoce di Chris Pratt, protagonista dei franchise di Guardiani della Galassia e di Jurassic World, è intervenuto su TMZ per negare la veridicità dei tweet per cui l'attore americano è stato aspramente criticato. I messaggi in questione sembravano risalire al periodo tra il 2012 ed il 2013, ed alcuni di questi contenevano riferimenti poco piacevoli alle persone di colore e ai musulmani, tipo "Dare del negro ad un'altra persona è divertente" o "I musulmani mi spaventano così tanto".

Insomma, tweet che hanno provocato l'indignazione di numerose persone e a riguardo dei quali il portavoce di Pratt ha detto: "Chris non ha mai twittato le cose offensive che circolano oggi sul web. Quello che emerge non è solo totalmente falso ma anche diffamatorio". Anche un dirigente senior di Twitter ha affermato di "credere fermamente che questi tweet siano falsi".

Venezia 2016: Chris Pratt al photocall de I magnifici 7

Ricordiamo che sono circolati anche altri 2 tweet che però sono considerati relativamente innocui. Il portavoce di Pratt conferma che uno di loro è reale, ovvero quello in cui l'attore afferma che tutte le partecipanti a Miss America sarebbero più adatte al concorso di "Miss magrezza". Il post in questione è ancora visibile sulla bacheca di Pratt. Insomma, a quanto pare nessuno dei tweet incriminati è stato cancellato, e tutti gli altri non sarebbero mai esistiti.

Quando hanno iniziato a piovere critiche su Chris Pratt, alcuni suoi amici e colleghi dell'MCU lo hanno difeso, inclusi Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e Zoe Saldana. L'interprete di Iron Man, ad esempio, ha scritto su Instagram: "Che mondo. I "senza peccato" lanciano pietre contro mio fratello, Chris Pratt, che vive secondo sani principi e non ha mai dimostrato altro che positività e gratitudine. Se hai dei problemi con Chris, ho un'idea nuova. Elimina i tuoi account sui social media, siediti con i tuoi difetti, lavora su di essi, quindi celebra la tua umanità".