Chris Pratt torna in tv con la serie The Terminal List

The Terminal List permetterà all'attore Chris Pratt di tornare a lavorare per la televisione dopo i successi di Everwood e Parks & Recreation.

Chris Pratt tornerà sul piccolo schermo con The Terminal List, una serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Jack Carr che verrà diretta da Antoine Fuqua.

Il progetto è in fase di sviluppo per conto di MRC Television e verrà scritto da David DiGilio.

Al centro della trama di The Terminal List ci saranno delle scene d'azione e delle riflessioni psicologiche legate a cosa accade quando si spinge oltre i limiti le persone. Reece, il personaggio affidato a Chris Pratt, è sopravvissuto a un'imboscata avvenuta durante una missione sotto copertura ad alto rischio a cui ha partecipato con gli altri membri dei Navy SEAL. Ritornato a casa il giovane ha dei ricordi confusi rispetto a quanto accaduto e inizia a pensare di essere in parte colpevole, fino a quando scopre nuove verità e una cospirazione.

Pratt e il regista Antoine Fuqua hanno già collaborato in occasione del film I magnifici 7 e Chris potrà così tornare sul piccolo schermo dopo aver recitato in show come Everwood e Parks and Recreation.