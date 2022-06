Chris Pratt nega di aver frequentato la chiesa di Hillsong: "Non sono una persona religiosa"

Chris Pratt ha deciso di mettere le cose in chiaro: durante un'intervista di Men's Health l'attore ha chiarito di "non essere una persona religiosa" e di non aver mai frequentato la chiesa di Hillsong. Nel corso degli anni, Chris è stato criticato per aver affermato apertamente di essere cristiano.

Nel 2019, secondo quanto riferito da una serie di testate statunitensi, la star di Guardiani della Galassia era legata alla Hillsong Church, che è stata accusata di essere anti-LGBTQ+. Al momento delle accuse, Pratt ha semplicemente detto: "Niente potrebbe essere più lontano dalla verità".

"Non ho mai frequentato la Hillsong. Non sono mai stato a Hillsong. Non conosco nessuno di quella chiesa", ha spiegato l'attore, svelando di aver deciso di non dirlo in quel momento perché non voleva "mettere una chiesa che non conosceva sotto una cattiva luce".

Chris Pratt, durante l'intervista, ha rivelato che occasionalmente frequenta la Zoe Church e una chiesa cattolica che sua moglie, Katherine Schwarzenegger, ha frequentato da quando era una bambina: "In realtà non sono una persona religiosa. La religione è stata opprimente per molto tempo. Non sapevo che sarei diventato in qualche modo il volto della religione quando in realtà non sono una persona religiosa. Penso che ci sia una distinzione tra l'essere religioso, ovvero aderire alle usanze create dall'uomo, spesso appropriandosi del timore reverenziale riservato a chi crede in Dio, e chi usa la religione per controllare e opprimere le persone, per prendere soldi, per abusare dei bambini, per giustificare l'odio".