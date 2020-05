Chris Pratt è Indiana Jones grazie a un nuovo video deepfake

Chris Pratt è Indiana Jones in un nuovo video deepfake realizzato da un utente di YouTube chiamato Shamook.

Il filmato utilizza delle scene tratte dai primi tre film dedicati alle avventure del celebre archeologo interpretato da Harrison Ford, la cui voce non è stata modificata.

Alcuni fan del franchise avevano indicato da tempo Chris Pratt come protagonista perfetto in caso venisse realizzato un reboot di Indiana Jones, tuttavia non si è mai concretizzata l'ipotesi di tornare alle origini del personaggio ed è stata presto scartata l'idea di cambiare star in vista del quinto capitolo della saga.

Harrison Ford ha interpretato il ruolo fin dal primo film arrivato nei cinema nel 1981, I predatori dell'arca perduta e ritornerà sul set anche in occasione di Indiana Jones 5.

Il film arriverà nelle sale nel 2022 e per ora non è stata rivelata la trama del progetto, svelando solo che George Lucas non è stato coinvolto nello sviluppo del progetto. Steven Spielberg, inoltre, ha rinunciato alla regia che sembra sia quindi stata affidata a James Mangold.