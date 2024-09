Chris Pratt in trattative per un ruolo nel DCU?

La star di Guardiani della Galassia, Chris Pratt, sarebbe in trattative con il co-CEO dei DC Studios James Gunn per un ruolo non rivelato nel DCU.

La star di Guardiani della Galassia, Chris Pratt, sarebbe in trattative con il co-CEO dei DC Studios James Gunn per un ruolo nel DCU.

Secondo MTTSH, Pratt avrebbe parlato con Gunn di un ruolo non rivelato, ma non siamo sicuri che abbia effettivamente avviato le trattative.

Chi dei Guardiani della Galassia entrerà nel nuovo DCU?

In una recente intervista, a Pratt è stato chiesto se entrerà a far parte del reboot dell'Universo DC. "Beh, c'è sempre una possibilità", ha detto a TMZ. "Ma ovviamente, non potrei rovinare tutto qui sul marciapiede con voi. Potrei, ma è meglio di no. Devo lasciare che siano i fan e le persone come James a decidere. Non ne sono proprio sicuro. Non sono proprio sicuro".

"Sì, certo, se riuscissi a inserirlo nella mia agenda e se avesse senso", ha aggiunto quando gli è stato chiesto se fosse interessato a un ruolo nel DCU.

A Gunn è stato anche chiesto se i membri del cast di Guardiani della Galassia lo seguiranno nel suo nuovo DCU, e ha praticamente confermato che almeno uno dei suoi ex collaboratori è già a bordo.

"Se avessi la possibilità di inserire una qualsiasi delle star di GOTG nell'Universo DC, chi sceglieresti?", ha chiesto un fan su Threads, al quale Gunn ha risposto: "Beh, sarebbe uno spoiler, no?". Forse si riferiva a Pom Klementieff (Mantis), visto che l'attrice ha rivelato di aver avuto colloqui con Gunn al Superhero Comic Con di San Antonio a giugno. "Voglio solo continuare a lavorare con James, quindi continueremo a cercare di trovare il modo di farlo", ha detto Klementieff. "Sì, abbiamo parlato di un personaggio specifico, ma non posso parlarne ora".

Molti vorrebbero anche vedere la Nebula di Guardiana della Galassia, Karen Gillan, nel ruolo di Poison Ivy e l'attrice stessa ha espresso il desiderio di vestire i panni dell'antieroina verde per esplorare la sua storia d'amore con Harley Quinn. "Mi piacerebbe interpretare Poison Ivy in una relazione con Harley Quinn, sarebbe fantastico!", ha detto Gillan in una passata intervista con Screen Rant.