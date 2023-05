Chris Pratt: "La fede mi ha attirato le critiche a Hollywood, ma Gesù mi aiuta a tenere a bada i troll"

Dal piccolo al grande schermo, la carriera di Chris Pratt ha spiccato il volo grazie alla saga dei Guardiani della Galassia, ma con la fama sono arrivate anche schiere di detrattori. L'attore sarebbe stato preso di mira per la sua fede religiosa, vista non di buon occhio a Hollywood, ma avrebbe imparato a difendersi dai troll con l'aiuto di Gesù.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

Chris Pratt ha discusso pubblicamente in numerose occasioni della sua fede religiosa, toccando l'argomento durante un'apparizione nel Late Show con Stephen Colbert. L'argomento è emerso di nuovo mentre stava chiacchierando con Page Six alla proiezione della Cinema Society del suo ultimo blockbuster, Guardiani della Galassia Vol. 3. Quando gli è stato chiesto se riceve critiche per la sua fede in Dio, l'attore ha ammesso:

"Di sicuro vengo criticato, ma non è niente di nuovo. 'Se fossi di questo mondo, mi amerebbero proprio così come sono, ma ho scelto di stare fuori da questo mondo.' Questo è Giovanni 15:18-20. È così, niente di nuovo, 2000 anni fa anche lui veniva criticato".

Chris Pratt è il "peggior Chris di Hollywood" per la rete, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. lo difendono

Il paragone con Gesù Cristo

La guerra di domani: un'immagine di Chris Pratt

L'ultima affermazione di Chris Pratt sembra essere un riferimento alla persecuzione subita da Gesù di Nazareth da parte di coloro che non avevano fede e dai sacerdoti che dubitavano che fosse il figlio di Dio. Chris Pratt non ha mai specificato con chiarezza il suo rapporto con la fede. In precedenza era stato criticato quando si era diffusa la voce che appartenesse alla chiesa di Hillsong, che è stata accusata di insegnare dottrine controverse. Pratt ha negato di aver avuto alcun legame con l'organizzazione e ha anche chiarito la sua posizione sulla religione. Sebbene l'attore creda in Dio, crede anche che la religione possa essere distorta e usata dall'uomo per scopi inappropriati.

Al di là della presunta connessione con Hillsong, Chris Pratt è stato criticato per altri motivi. Il divo è stato vittima di una shitstorm dopo aver postato sulla sua figlia primogenita con la moglie Katherine Schwarzenegger, per alcuni critica implicita nei confronti del figlio Jack, nato dal primo matrimonio con Anna Faris. I fan hanno anche contestato il fatto che fosse stato scelto come interprete di Mario l'idraulico pur non avendo origini italiane e il suo doppiaggio è stato oggetto di pesanti critiche. La suocera Maria Shriver, le star del Marvel Universe e il regista James Gunn si sono però sempre schierati dalla sua parte difendendolo pubblicamente dalle accuse.