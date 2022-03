Chris Pine e Annabelle Wallis si lasciano dopo 4 anni insieme

Chris Pine e Annabelle Wallis si sono lasciati secondo Entertainment Weekly: una fonte anonima ha rivelato che l'attore di Wonder Woman, 41 anni, e l'attrice di Malignant, 37 anni, "si sono lasciati e che ormai non stanno più insieme da alcuni mesi".

Pine e la Wallis sono stati visti insieme per la prima volta nel marzo del 2018 all'aeroporto di Heathrow a Londra. Quell'aprile furono avvistati a una cena a Malibu e una fonte all'epoca disse che sembravano "molto a loro agio insieme, proprio una bella coppia".

La coppia non ha mai ufficializzato la propria storia d'amore sul red carpet o sui social ma, sebbene mantenessero un basso profilo, sono stati spesso visti insieme durante una serie di passeggiate a New York e Los Angeles e sappiamo per certo che hanno trascorso nella stessa abitazione anche il lockdown durante la pandemia.

Il motivo della rottura tra Chris Pine e Annabelle Wallis non è ancora stato rivelato e probabilmente rimarrà un mistero per sempre, considerando che i due attori sono molto legati alla propria privacy. Prima di Annabelle, Chris era stato con Sofia Boutella, mentre la Walls aveva avuto una relazione con Chris Martin.