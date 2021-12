And Just Like That: Chris Noth commenta quella scena nel revival di Sex and the City

Mr. Big ha parlato: Chris Noth ha finalmente detto la sua a proposito di una scena del primo episodio di And Just Like That..., il revival di Sex and the City.

Chris Noth, l'interprete di Mr. Big, ha recentemente commentato una scena relativa al primo episodio di And Just Like That, il tanto atteso revival di Sex and the City, e sembra che le sue parole abbiano rincuorato milioni di fan della celebre serie statunitense. Attenzione, seguono spoiler sul primo episodio !

Noth ha rivelato che, sebbene Mr. Big potrebbe essere morto, ciò non significa che non apparirà negli episodi successivi della serie: "Penso che potrebbe esserci qualcosa. Non posso dirti cosa, ma potrebbe esserci un po'... potrebbe esserci qualcosa di interessante nelle prossime puntate".

Durante l'intervista di Vogue l'attore ha aggiunto che "Io e il creatore della serie eravamo d'accordo su una cosa: entrambi abbiamo chiamato la scena 'il momento di Bonnie e Clyde', che è quel momento in cui Bonnie e Clyde stanno per essere sventrati dai proiettili. Warren Beatty e Faye Dunaway si guardano ed entrambi sanno che è la fine".

Chris Noth ha concluso dicendo che lui e lo showrunner erano assolutamente d'accordo a proposito del destino del personaggio di Mr. Big: "Sapevamo che non sarei dovuto morire da solo in bagno. Doveva esserci quell'ultimo momento senza neanche una parola, nessun dialogo banale, solo uno sguardo... penso che sia riuscito a creare un momento molto bello."