Chris Hemsworth: "Il me stesso più giovane sarebbe così deluso che sono diventato Thor"

La star dell'MCU Chris Hemsworth ha pubblicato una foto di quando era ragazzino che rivela il suo non essere stato un fan dei fumetti Marvel.

Chris Hemsworth ha rivelato un segreto che riguarda il suo passato: era un fan della DC Comics. L'attore ha spiegato perciò che il se stesso adolescente non sarebbe affatto orgoglioso di vederlo nei panni dell'eroe Marvel Thor.

L'attore australiano, che interpreta Thor nel Marvel Cinematic Universe (MCU) dal 2011, ha pubblicato giovedì le prove della sua fedeltà alla DC Comics in un tweet.

"Il mio io più giovane sarebbe così deluso", ha scritto pubblicando una sua foto da ragazzino con indosso una maglietta di Batman.

Sebbene la confessione di Chris Hemsworth di non essere un fan di lunga data dei fumetti Marvel possa scioccare i fan più accaniti dell'MCU, l'interprete di Thor non è l'unico attore che ha ammesso di non essere fan dei fumetti Marvel da piccolo.

Tom Hiddleston, che interpreta il perfido fratello di Thor, Loki, ha ammesso che da bambino "amava Superman", Benedict Cumberbatch, che interpreta Doctor Strange, ha detto di aver avuto il poster di Batman di Tim Burton sui muri della sua cameretta durante l'infanzia. E Chris Evans - che ha interpretato Captain America - ha detto a The Hollywood Reporter nel 2019 che non gli piacevano molto i supereroi quando era un bambino e preferiva i Looney Tunes. chissà se oggi queste star hanno cambiato idea.