Chris Hemsworth e Lily James protagonisti di Subversion, il nuovo thriller sottomarino targato Amazon MGM

Il thriller Subversion, nuovo progetto targato Amazon MGM Studios, vedrà come protagonisti Chris Hemsworth e Lily James, affiancati dalla regia di Patrick Vollrath. Definito come un "Die Hard in un sottomarino", il film promette azione e suspense a ritmo serrato. Le riprese inizieranno nel mese di settembre in Australia, con una produzione firmata da Lorenzo di Bonaventura attraverso la sua di Bonaventura Pictures.

La storia, scritta da Andrew Ferguson, ruota attorno a un ex promettente comandante navale (Hemsworth) ricattato da una potente organizzazione criminale simile a un cartello. L'uomo è costretto a prendere il comando di un sottomarino e trasportare carichi illegali attraverso pericolose acque internazionali, sotto costante minaccia e sorveglianza. Ma qualcosa si complica quando una determinata ufficiale della Guardia Costiera (James) si mette sulle sue tracce.

Una trama ad alta tensione tra inseguimenti, ricatti e claustrofobia

Subversion si prospetta come un thriller carico di adrenalina, ambientato in un contesto claustrofobico e insidioso come quello di un sottomarino militare. Mentre il protagonista si trova incastrato in un gioco mortale tra le richieste del cartello e le leggi internazionali, l'elemento umano diventa centrale: la lotta morale del personaggio di Hemsworth e il senso di giustizia dell'ufficiale interpretata da Lily James offrono lo spunto per un confronto tesissimo.

Finalmente l'alba: Lily James in una scena

Per Lily James, Subversion rappresenta solo uno dei numerosi progetti in arrivo. L'attrice britannica sarà anche protagonista di Relay, il thriller di David Mackenzie presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2025, che uscirà nelle sale statunitensi il 22 agosto. A questo si aggiunge Swiped, dramma ispirato alla fondatrice di Bumble, Whitney Wolfe Herd, prodotto da Parodos Pictures e atteso al Toronto International Film Festival dello stesso anno.

Attualmente è sul set di Harmonia, diretto da Guy Nattiv, mentre ha appena concluso le riprese di Bad Lieutenant: Tokyo, nuovo film del regista Takashi Miike, prodotto da Neon.

Dopo il successo di Pam & Tommy, che le ha fruttato nomination agli Emmy, ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards, Lily James continua a scegliere ruoli complessi e diversificati, alternando cinema indipendente a grandi produzioni. Rappresentata da UTA e Sloane Weber negli Stati Uniti e da Tavistock Wood nel Regno Unito, l'attrice conferma così la sua versatilità e la volontà di esplorare generi e registri diversi.