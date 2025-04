Chris Hemsworth star del film action Subversion

Chris Hemsworth collaborerà con Amazon MGM Studios in occasione del film action Subversion che sarà diretto da Patrick Vollrath e scritto Andrew Ferguson. Il progetto vedrà coinvolta anche la casa di produzione Di Bonaventura Pictures e permetterà alla star australiana di collaborare nuovamente con Amazon dopo aver realizzato Crime 101, scritto e diretto da Bart Layton.

Cosa racconterà l'action movie

Il film Subversion racconterà la storia di un comandante della Marina, personaggio interpretato da Chris Hemsworth, che in passato sembrava avere un futuro promettente davanti a sé. Il militare viene però ricattato e si ritrova a dover pilotare un pericoloso sottomarino che trasporta dei carichi illegali in acque internazionali, situazione che lo metterà a rischio e lo obbligherà a superare ostacoli e affrontare pericolose minacce, all'interno e all'esterno del sottomarino.

Hemsworth, nei prossimi mesi, sarà impegnato nelle riprese di Avengers: Doomsday che lo vedrà riprendere il ruolo dell'eroico Thor. Tra i progetti che dovrebbero vedere coinvolto l'attore ci sono anche il film crossover tra Transformers e G.I. Joe, e Prince Charming che dovrebbe essere diretto da Paul King per Disney.

Vollrath ha diretto in passato 7500, un action thriller con star Joseph Gordon-Levitt che è stato distribuito da Amazon nel 2020. Il film raccontava la storia di Tobias, un giovane americano che lavora come co-pilota a bordo di un volo da Berlino a Parigi accanto a Michael (Carlo Kitzlinger) e alla sua fidanzata, l'assistente di volo Gokce (Alyn Tezel). Poco dopo il decollo entrano però in azione dei terroristi che, usando dei coltelli, si introducono nella cabina di pilotaggio ferendo gravemente Michael. Tobias, riuscendo a respingerli temporaneamente, chiede aiuto alla torre di controllo per organizzare un atterraggio di emergenza. L'uccisione di un passeggero e la minaccia di togliere la vita ad altre persone innocente lo obbligano quindi ad affrontare la situazione.