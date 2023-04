Chris Hemsworth farà meno film in futuro, dopo aver scoperto di essere predisposto all'Alzheimer

Sebbene Chris Hemsworth abbia solo 39 anni, una recente rivelazione riguardante la sua predisposizione genetica all'Alzheimer ha cambiato repentinamente i suoi piani per quanto concerne la sua carriera cinematografica: l'attore che interpreta Thor nel Marvel Cinematic Universe sta portando a termine i suoi progetti per poi dedicarsi principalmente alla famiglia.

Durante un episodio della serie Limitless, Hemsworth ha scoperto che, dal punto di vista genetico, ha da otto a dieci volte più probabilità di sviluppare l'Alzheimer in futuro. "Il desiderio di prendermi una pausa ha davvero innescato qualcosa in me", ha affermato la star durante un'intervista pubblicata da Vanity Fair.

"Da quando abbiamo finito di girare la serie ho portato a termine i progetti per i quali avevo già firmato un contratto e, da ora in poi, mi prenderò una pausa. Semplificherò la mia vita per stare più a lungo con i bambini e con mia moglie. Ho deciso che non sarò più concentrato sul futuro e su ciò che verrà dopo", ha continuato l'attore.

"In un certo senso mi sono arreso all'idea che le cose stanno così e basta, non lo dico in modo apatico, ma in questo momento è questo quello che provo. Posso parlarti per ore di tutte le cose che voglio fare ma sono pensieri che non affollano più la mia mente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come una volta. Per me, l'aspetto positivo è che se non avessi ricevuto certe informazioni non avrei cambiato il mio modo di vivere. Per questo adesso sono grato di avere gli strumenti necessari per prepararmi nel modo migliore e affrontare quel momento con una consapevolezza diversa", ha concluso Chris Hemsworth.