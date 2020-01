Chris Hemsworth dona un milione di dollari per contrastare gli incendi in Australia

L'attore australiano Chris Hemsworth, star del Marvel Cinematic Universe, ha donato assieme alla sua famiglia un milione di dollari in supporto della lotta contro gli incendi in Australia che stanno devastando il continente ormai da diversi giorni, e che stanno causando danni irreparabili al territorio e alle sue forme di vita.

Milioni di acri di terreno bruciati, milioni di animali rimasti vittime delle fiamme, 24 le persone che finora hanno perso la vita, e la situazione non accenna a migliorare, anzi.

"L'intensità, la portata, il numero, l'ampiezza geografica, il fatto che stanno avendo luogo simultaneamente, e la varietà degli ambienti colpiti, sono straordinari" ha dichiarato ai microfoni del Time David Bowman, esperto e direttore del Fire Centre Research Hub all'Università della Tasmania.

Le condizioni climatiche attuali, i forti venti, la scarsità delle piogge, e l'attività dolosa di cui è stata rilevata traccia stanno letteralmente radendo al suolo diverse aree del continente, e l'avvicinarsi dei mesi più caldi non farà che peggiorare le cose se non si riusciranno ad arginare almeno in minima parte i danni.

Per questo, diverse star e celebrità locali e non stanno mostrando il loro supporto tramite ingenti donazioni e campagne di sensibilizzazione via social media, come l'interprete di Thor nei film Marvel, Chris Hemsworth.

L'attore nativo di Melbourne ha infatti postato un video dai suoi account sulle varie piattaforme social, raccontando la sua iniziativa e invitando tutti a contribuire, anche in minima parte.

"Ciao a tutti. Come voi, voglio mostrare il mio supporto nei confronti dei vigili del fuoco contro gli incendi qui in Australia. Io e la mia famiglia contribuiremo donando un milione di dollari. Spero che anche voi possiate contribuire in qualche misura. Ogni dollaro conta, quindi qualsiasi cifra riusciate a racimolare ve ne saremo enormemente grati. Ho raggruppato dei link in supporto dei vigili del fuoco e delle varie organizzazioni che stano lavorando per provvedere aiuto durante questa devastante situazione. Sono davvero grato a chi ha già provveduto a donare e a supportare la causa. Fa davvero la differenza, quindi non vi fermate! Tanto affetto!".

Un vero supereroe, sullo schermo e nella vita reale.