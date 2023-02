Chris Hemsworth da anziano? Alcune foto ci mostrano il nostro Thor a 85 anni

Chris Hemsworth ha recentemente condiviso alcune fotografie in cui possiamo vedere come sarà, in via ipotetica, all'età di 85 anni; curiosi?

Negli scorsi giorni Chris Hemsworth ha condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram che hanno lasciato i fan a bocca aperta. Ve lo immaginate da vecchio? Rispondendo a questa domanda il noto attore ha pubblicato delle immagini in cui si è invecchiato con un filtro apposito, in relazione all'ultima serie a cui ha lavorato.

Le recenti fotografie in cui possiamo vedere Chris Hemsworth fanno parte di un esperimento con la sua serie tv per National Geographic: Limitless, presentata in anteprima il 16 novembre 2022 su Disney+. In questa lo vediamo affrontare alcune sfide che lo mettono alla prova sia dal punto di vista fisico che mentale, cercando di rispondere a domande anche esistenziali.

Qui la questione era: "E se potessi combattere l'invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano?". Le immagini sono quindi comparse sul suo profilo Instagram accompagnate dalla didascalia: "Non male per uno che ha compiuto 85 anni in un batter d'occhio!".

Chris Hemsworth ha scoperto di essere predisposto geneticamente all'Alzheimer

Così vediamo Chris Hemsworth in 4 foto diverse e in 4 momenti distinti della sua vita/carriera: nella prima compare da solo, nella seconda con la moglie Elsa Pataky, nella terza su un set della Marvel vestito da Thor e nella quarta con due dei suoi fratelli.