Chris Hemsworth: "Ecco il miglior allenamento di sempre, serve solo un bambino e uno skateboard" (VIDEO)

Chris Hemsworth, durante una vacanza estiva con sua moglie Elsa Pataky e i suoi figli, ha deciso di postare un video sulla sua pagina Instagram in cui ha mostrato quello che ha definito "il miglior allenamento di sempre": una corsa in uno skate park che non richiede attrezzature, schermi o tecnologie di nessun tipo.

"Mia moglie ed io abbiamo progettato il miglior allenamento di sempre per la famiglia", ha scritto Chris nella didascalia del video che ha caricato su Instagram. "Tutto ciò di cui hai bisogno è un bambino, uno skateboard, un cavallo e un atteggiamento positivo. Buona fortuna."

In pochissimo tempo la figlia di Chris, India, ha indossato il casco e ha fatto un tentativo con il percorso. La skater di 9 anni è indubbiamente molto talentosa ma è stato il gesto gentile di Chris a sorprendere positivamente i fan: India affronta il percorso mentre suo padre le corre accanto tenendola per un braccio.

Subito dopo la pubblicazione del filmato molti papà non hanno potuto fare a meno di relazionarsi con questo momento così speciale, da cui traspare uno splendido legame padre-figlia. "Conosco questo allenamento!" ha scritto Ryan Reynolds, aggiungendo un'emoji a forma di cuore, mentre un altro fan ha semplicemente scritto: "Competi alle Olimpiadi a questo punto Chris".