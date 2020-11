Chris Evans suona il pianoforte con indosso un maglione di lana, fan in delirio (VIDEO)

Chris Evans ha fatto venire gli occhi a cuore a tutti i suoi fan pubblicando un video in cui suona il pianoforte con indosso un maglione di lana che ricorda quello di Cena con delitto, ispirandosi a una melodia composta da un musicista italiano.

Chris Evans dimostra di essere un uomo poliedrico, con numerosi interessi, come vediamo nel nuovo video pubblicato in questi giorni in cui suona il pianoforte, lasciandosi ispirare da una meravigliosa melodia composta da un musicista italiano. L'attore indossa un maglione di lana che ricorda quello famigerato di Cena con delitto, altro motivo di interesse nelle fan.

Chris Evans, che per anni i fan hanno amato nel ruolo di Captain America, ha molte passioni oltre al suo lavoro e, quanto pare, ha anche delle ottime doti da musicista. In questo video pubblicato tramite le sue Instagram Stories, Chris Evans ha suonato una melodia di Fabrizio Paterlini, pianista e compositore italiano.

Fabrizio Paterlini è un musicista molto affermato nel panorama musicale italiano e internazionale: ha all'attivo ha 10 album in studio, due EP e svariati singoli. Come ha dichiarato suo social, questo che sentiamo nel video è uno dei brani preferiti dalla star Marvel e la musica continua a fargli compagnia durante la quarantena causata dalla pandemia di Coronavirus.

Ovviamente, dopo la pubblicazione del video, i fan di tutto il mondo si sono scatenati sui social, amando alla follia la sua performance.