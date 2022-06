Chris Evans spiega perché il suo ritorno come Captain America potrebbe essere "deludente"

Chris Evans ha recentemente rivelato qual è il motivo per cui un suo eventuale ritorno come Captain America potrebbe essere 'deludente' per i fan del franchise.

Chris Evans ha messo fine alle vicende di Captain America interpretando Steve Rogers in quello che è stato il suo capitolo conclusivo: Avengers: Endgame, con l'amato eroe che, finalmente, ottiene il suo lieto fine con Peggy. L'attore, che si è spesso detto soddisfatto della conclusione dell'arco narrativo del suo personaggio, ha recentemente spiegato perché il suo ritorno potrebbe essere "deludente" per i fan.

Sebbene il contratto di Evans con i Marvel Studios sia scaduto, i fan sperano ancora di vederlo tornare nei panni di Steve Rogers in futuro ma come tutti sappiamo, dopo Endgame, Sam Wilson di Anthony Mackie è diventato il nuovo Capitan America. Durante un'intervista recente di D23, a Chris è stato chiesto di parlare dell'eventualità di tornare ad imbracciare lo scudo in una pellicola del celebre franchise.

"No, non credo che accadrà", ha esordito la star. "Voglio dire, è stato un viaggio davvero incredibile e il personaggio mi è così caro... La verità è che il ruolo non è più nemmeno mio. La parte è di Anthony Mackie ormai. Quindi, sai, anche se ci fosse un'incarnazione diversa, anche se non fosse Capitan America ma Steve Rogers, anche quello mi sembrerebbe molto strano..."

"Se decidessi di farlo sarei molto cauto, perché amo quel capitolo della mia vita. Adoro ciò che quei film hanno dato al mondo e per me rivisitarli, o addirittura realizzare una strana estensione di quell'eredità, nel caso in cui non dovesse funzionare, sarebbe molto deludente", ha concluso Chris Evans.