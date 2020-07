Chris Evans: "Vi racconto il peggior provino della mia carriera"

La star del Marvel Cinematic Universe Chris Evans ha raccontato il suo pessimo provino per Observe and Report, un film con Seth Rogen: 'Ero inondato di sudore'.

Chris Evans ha raccontato uno dei peggiori provini della sua carriera carriera, svolto nel 2009 per entrare a far parte del cast di Observe and Report, film diretto da Jody Hill con protagonista Seth Rogen, prima di diventare una star mondiale grazie al ruolo di Steve Rogers/Captain America nel Marvel Cinematic Universe.

"Sono entrato nella stanza e c'erano Seth, il regista e un produttore. Per qualche ragione il mio cervello ha iniziato a urlare 'No, no, no'. Ho iniziato il mio provino e dopo circa tre righe ero inondato di sudore e il mio viso è diventato rosso. A metà dell'audizione dissi 'Mi dispiace ragazzi. Mi dispiace. Devo smettere'. Vado in corridoio, raccolgo i miei pensieri. Rido di me stesso. Torno indietro, ricominciamo da capo e c...o succede di nuovo. La mia faccia diventa proprio rossa. Inizio a sudare e devo fermarmi di nuovo. Sono tornato dopo un paio di giorni ed è successo di nuovo! Un'ondata di caldo e sudore e ho dovuto fermarmi di nuovo. 'Ragazzi, mi dispiace così tanto... sto per andarmene'. Non ottenni quel ruolo". Nel cast di Observe and Report, oltre a Seth Rogen, c'erano anche Anna Faris e Ray Liotta.

Chris Evans ha ottenuto comunque grande successo pochi anni dopo grazie al franchise dei Marvel Studios, culminato con la partecipazione ad Avengers: Endgame. Nel 2019 l'attore ha fatto parte del giallo di Rian Johnson Cena con delitto - Knives Out, nel ruolo di Hugh Ranfield Drysdale, al fianco di un ricco cast composto da Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Michael Shannon.