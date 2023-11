Chris Evans su un possibile ritorno nel MCU: 'Non ne so nulla'

Chris Evans, durante un'apparizione televisiva, ha commentato le ipotesi di un ritorno di Captain America nel MCU dopo le indiscrezioni relative a un possibile tentativo della Marvel di coinvolgere gli interpreti degli Avengers che i fan hanno amato negli ultimi anni.

L'attore, come prevedibile, ha negato un suo coinvolgimento e non resterà che attendere per scoprire se si tratta di una finta smentita, come accaduto in passato con Andrew Garfield.

Le dichiarazioni dell'attore

Chris Evans e il ruolo di Captain America

Mentre era ospite in tv, Chris Evans ha spiegato: "Ho sempre visto anche io queste indiscrezioni ed è qualcosa di nuovo per me, non ne ho mai sentito parlare".

L'interprete di Captain America ha aggiunto: "Penso che ogni paio di mesi qualcuno dica che stanno coinvolgendo Robert Downey Jr, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson, e tutti ritorneranno!".

Chris ha però ribadito: "Nessuno me ne ha parlato".

Le speranze dei fan

I fan della Marvel, tuttavia, potrebbero non dover perdere le speranze di una possibile apparizione sul grande schermo della star: "Mai dire mai, ma sono realmente davvero protettivo. Si tratta di un ruolo davvero prezioso per me, quindi deve essere il progetto giusto".

Le ultime notizie riportate da Variety sostenevano che i vertici della Marvel volessero riportare sul set Robert Downey Jr e Scarlett Johnasson. Attualmente nel MCU è il personaggio interpretato da Anthony Mackie, Sam Wilson, il nuovo Captain America. Chris potrebbe quindi non è essere coinvolto nei possibili progetti dello studio.