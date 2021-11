Chris Evans investe in una startup che produce cibo per cani

Chris Evans ha deciso di investire nella startup Jinx il cui obiettivo è produrre del cibo per cani di qualità che soddisfi le esigenze nutrizionali degli amici a quattro zampe.

L'ex interprete di Captain America non è il solo ad aver deciso di sostenere l'azienda: nelle ultime ore anche Trevor Noah, Odell Beckham Jr e il co-fondatore dell'agenzia CAA, Michael Ovitz, hanno offerto il proprio contributo.

Nell'autunno 2019 Jinx ha ottenuto 3.75 milionid i dollari per lo sviluppo dell'azienda grazie ai primi investitori che comprendevano anche Will Smith, Halsey, Nas, Michael Strahan, Zachary Quinto e Lily Singh.

Il cibo per cani prodotto è senza conservanti ed è formulato e approvato da veterinari certificati. La società scelta da Chris Evans per il proprio investimento ha inoltre collaborazioni con varie realtà come il ristorante Angler a Los Angeles e San Francisco che ha realizzato un menu con piatti adatti anche ai cani.

Terri Rockovich, co-fondatore e CEO di Jinx, ha spiegato che avere il proprio quartier generale a Los Angeles permette di entrare in contatto diretto con molti degli investitori che amano quello che sta facendo l'azienda e sono felici di essere coinvolti nelle sue attività.

L'amore che Evans prova nei confronti del proprio cane è ormai conosciuto dai tanti fan della star della Marvel. L'attore, inoltre, aveva spiegato recentemente che ha il tatuaggio con la scritta Dodger sul suo petto da un paio di anni e che l'ha fatto poco dopo aver adottato il suo amico a quattro zampe. Chris ha sottolineato: "Probabilmente è uno dei legami più onesti che io abbia. Non rimpiangerà mai quel tatuaggio. Ho dei rimpianti riguardanti altre cose, non su quello".