Chris Evans: i fratelli Russo rivelano chi è l'altro supereroe Marvel che potrebbe interpretare

I registi Joe e Anthony Russo hanno appena rivelato quale supereroe Marvel Chris Evans potrebbe interpretare se decidesse di tornare nel Marvel Cinematic Universe. Come tutti sanno, i due cineasti sono dei veri e propri veterani del franchise, avendo diretto quattro film in totale, inclusi due film di Capitan America.

I Russo, insieme agli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno anche diretto gli ultimi due capitoli di Avengers, concludendo così la saga di Infinity. In tutti i loro progetti MCU, i fratelli hanno lavorato con Evans e dopo Avengers: Endgame, si sono riuniti con lui grazie a The Gray Man di Netflix.

Durante una nuova intervista pubblicata da ComicBook.com, ai Russo è stato chiesto quale eroe Marvel vorrebbero che Evans interpretasse, se mai dovesse decidere di tornare a far parte del MCU. I registi hanno anche fornito una spiegazione dettagliata, relativa ai punti di forza della star e ai tratti fondamentali del suo carattere.

"Evans ha una grande fisicità ed è davvero bravo nel controllo del corpo. È un attore incredibile. Non è affatto come Capitan America e non lo dico in senso negativo, ma Steve Rogers è molto controllato e tranquillo, discreto. Chris è energico, divertente e carismatico, e porta molta energia sul set. Mi piacerebbe vederlo fare qualcosa come Wolverine", ha dichiarato Joe Russo.