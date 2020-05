Chris Evans: "Diventare Captain America mi ha fatto superare l'ansia"

Chris Evans ha svelato che interpretare Captain America lo ha aiutato a superare la sua ansia e dei piccoli attacchi di panico di cui aveva sofferto sul set di Puncture, nel 2011.

L'attore ha infatti quasi rischiato di rifiutare il ruolo di Steve Rogers per timore di non riuscire a gestire la situazione e l'attenzione legata all'essere una star del Marvel Cinematic Universe.

Durante un'intervento al The Awards Chatter Podcast, Chris Evans ha ricordato la situazione complicata in cui si stava trovando: "Era la prima volta che avevo iniziato ad avere dei piccoli attacchi di panico sul set. Avevo realmente iniziato a pensare: 'Non sono certo che recitare sia la cosa giusta per me, non sono certo se mi sento bene come dovrei sentirmi'".

Kevin Feige ha però insistito e lo ha convinto che fosse perfetto per il ruolo di Captain America. L'attore ha inoltre svelato che entrare nel mondo Marvel lo ha aiutato molto: "Avere Chris Hemsworth accanto è stato bello perché stava affrontando gli stessi problemi".

Robert Downey jr, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner erano infatti già delle star, mentre gli interpreti di Thor e Captain America stavano iniziando a farsi conoscere: "Io e Hemsworth eravamo ancora 'nuovi' nel settore e inoltre eravamo protagonisti, quindi condividevamo quell'ansia e non sentirci soli è stato un po' confortante".