Chris Evans: "Captain America ha il costume peggiore rispetto a tutti gli altri Avengers"

Chris Evans ha parlato del costume di Captain America sostenendo che non sia uno dei migliori tra le fila degli Avengers.

L'attore stava rispondendo alle domande riguardanti i "più grandi dibattiti che avvengono su internet" insieme a Taika Waititi per LADbible, ritrovandosi a parlare del look del supereroe della Marvel.

L'attore Chris Evans, impegnato con Waititi nella promozione del film animato Lightyear, ha dichiarato di non essere d'accordo con chi pensa che il costume di Captain America sia il migliore rispetto a tutti gli altri supereroi.

L'interprete di Steve Rogers ha dichiarato: "Potrei essere di parte, ma non è la verità".

Chris ha spiegato: "Si tratta del costume adatto a lui e funziona per Captain America, ma se stiamo prendendo in considerazione tutti gli Avengers dobbiamo essere onesti: non è il migliore".

Evans ha ammesso: "Sono tutti migliori rispetto al mio! Che si tratti di Scarlett Johansson, Chris Hemsworth o Tom Holland...".

L'attore in passato aveva parlato delle varie versioni del costume dichiarando che la sua preferita era quella creata per Captain America: The Winter Soldier, cercando poi di convincere i produttori a usarlo anche in passato: "Ho provato a riportarlo, ma alla Marvel piaceva realmente il rosso, un approccio un po' più purista all'approccio al costume".