Chord Overstreet affiancherà Lindsay Lohan nella nuova commedia romantica natalizia di Netflix

Chord Overstreet, noto principalmente per il suo ruolo in Glee, reciterà al fianco di Lindsay Lohan nel nuovo film realizzato da Netflix per la stagione natalizia.

L'attore di Glee, Chord Overstreet, reciterà al fianco di Lindsay Lohan in quella che sarà la nuova commedia romantica natalizia prodotta da Netflix: nel cast del film, che non ha ancora un titolo né una data d'uscita, ci saranno anche George Young, Jack Wagner e Olivia Perez.

La Lohan, che con questa pellicola torna a recitare dopo svariati anni di assenza dal grande schermo, interpreterà un'ereditiera viziata che si appena fidanzata e che, a causa di un'incidente sugli sci, ha un'amnesia totale. Durante la sua guarigione, nel periodo natalizio, si ritrova affidata alle cure di un affascinante ragazzo e della di sua giovane figlia; Overstreet si calerà nei panni del protagonista maschile: l'interesse amoroso del personaggio di Lindsay.

Glee: l'attore Chord Overstreet in una scena dell'episodio The Hurt Locker, Part 2

Oltre a Glee, in cui ha interpretato Sam Evans per diverse stagioni, l'attore è apparso in alcuni episodi di varie serie televisive, come "The Middle", "The Bold Type" e "iCarly" e ha anche avuto un ruolo in Glee: The 3D Concert Movie.

Nel 2021, Netflix prevede di rilasciare ben 11 nuovi film nel periodo natalizio, tra cui Un bambino chiamato Natale, The Claus Family e "A California Christmas: City Lights", il sequel del successo a sorpresa dello scorso anno A California Christmas.