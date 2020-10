Chiude il Salone Margherita, Valeria Marini: "Una grande famiglia siamo tutti dispiaciuti"

Il salone Margherita ha chiuso dopo essere stata per anni la casa de Il Bagaglino: da Valeria Marini a Pier Francesco Pingitore si moltiplicano gli appelli per salvare il teatro. La Banca d'Italia ha intenzione di vendere l'immobile che è di sua proprietà.

Era dallo scorso settembre che il teatro ottocentesco romano aveva smesso di funzionare, ora il sipario sembra essere calato definitivamente sul Salone Margherita che per anni ha ospitato la compagnia de Il Bagaglino. Il teatro ha visto spettacoli di Totò, Aldo Fabrizi, del futurista Filippo Tommaso Marinetti e dal 1972 era diventata la casa della compagna fondata da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci. Nevio Schiavone, patron del Salone Margherita, ha spiegato i motivi della chiusura: "Alla continua pressione da parte dell'Istituto di via Nazionale, che da due anni preme per riavere il teatro allo scopo di venderlo e quindi non ci ha concesso il rinnovo del contratto d'affitto, si è aggiunta la tragedia di questi ultimi mesi".

Pier Francesco Pingitore ha espresso tutto il suo rammarico per la chiusura del teatro "Il solo pensare che il 'Margherita' possa non riaprire i battenti mi sembra inconcepibile. Sarebbe un'offesa grave alla cultura, allo spettacolo, alla sensibilità degli spettatori. Un'istituzione come la Banca d'Italia non può, e certamente non vorrà, chiudere in faccia al pubblico le porte di un luogo così caro ed amato, incastonato con il suo splendore architettonico e decorativo nel corpo vivo di Roma" ha detto il regista aggiungendo. "Siamo determinati a rivolerlo perché se resta chiuso e abbandonato, in preda a muffa e sorci, deperirebbe in pochi mesi. Si tratta di un bene enorme. La Banca d'Italia potrebbe affittarlo per brevi periodi alle compagnie o venderlo, pretendendo che resti un teatro. E noi abbiamo un'idea: presenteremo presto una richiesta di affitto alla Banca d'Italia. Tra l'altro dovremmo avere anche un diritto di prelazione".

Valeria Marini, raggiunta da FqMagazine, ha dichiarato: "il teatro può aiutarci a riscoprire emozioni e felicità. Non è possibile che un luogo di culto come quello rimanga chiuso. Il Salone Margherita è una grande famiglia, capeggiata da Pingitore: siamo tutti dispiaciuti e vicini a Ninni. Ci stiamo tutti muovendo per cercare di sbloccare questa situazione. Speriamo che la Banca d'Italia si metta una mano sul cuore per dare una possibilità al Bagaglino".

La showgirl aveva tenuto al Salone Margherita il suo ultimo spettacolo: "La Presidente".