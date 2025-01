Chissà chi è, stasera su Nove in prima serata il secondo speciale con Amadeus: gli ospiti del 16 gennaio

Secondo appuntamento in prima serata con Chissà chi è, il game show di Nove condotto da Amadeus: tra gli ospiti del 16 gennaio anche Katia Follesa e Valeria Graci.

Nuovo appuntamento in prima serata con Amadeus e le puntate speciali del game show Chissà chi è. La seconda andrà in onda stasera su Nove, e a fare compagnia al conduttore, come già accaduto la scorsa settimana, ci saranno tanti volti noti.

Il meccanismo del gioco resta invariato, ma in caso di vittoria, il montepremi di 200mila euro sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Protagoniste di questo secondo appuntamento in prima serata, saranno Katia Follesa e Valeria Graci.

Chissà chi è: gli ospiti di giovedì 16 gennaio

Oltre alla storica coppia, la serata potrà contare su un nutrito cast di personaggi famosi, comici e vip che oltre a giocare con le misteriose identità, si esibiranno con la loro specialità. Oltre a loro inoltre, ritroveremo sul palco anche alcuni protagonisti de La Corrida di Amadeus. Ci saranno Sal Da Vinci, Antonio Giuliani, Jonathan Kashanian. E avrà ancora spazio anche Rino Sateriale, finalista e vincitore del Campanaccio d'oro de La Corrida trasmessa dal NOVE con il suo "Ballo del Muratorino". E poi Matteo Fraziano, artista delle ombre cinesi, già vincitore di Tu Si Que Vales e semifinalista di Britain's Got Talent.

Chissà Chi è: come funziona il gioco di Nove

Anche in prima serata, il gioco di Chissà Chi È rimane lo stesso che abbiamo conosciuto nella fascia dell'access prime time. I concorrenti dovranno abbinare correttamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone, dimostrando di possedere intuito e capacità di osservazione. Più saranno le identità abbinate correttamente, più alto sarà il montepremi che porteranno al gioco finale del parente misterioso e che, infine, potrà essere devoluto alla Fondazione AIRC.

Proprio quest'anno, la fondazione celebra 60 anni di impegno a sostegno della ricerca indipendente sul cancro; una lunga storia a favore della ricerca, che Nove ha deciso di sostenere con il suo show.