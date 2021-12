Chippendales: Elle Fanning e Seth Rogen nel cast del film

Elle Fanning e Seth Rogen, impegnati attualmente nelle trattative con la produzione, sembra faranno parte del cast di Chippendales, film dedicao alla storia del gruppo di spogliarellisti.

Il progetto sarà diretto da Craig Gillespie e New Regency e Bold Films si occuperanno dei finanziamenti.

Nel film Chippendales l'attore Seth Rogen dovrebbe avere il ruolo del coreografo Nick De Noia, mentre Elle Fanning dovrebbe avere il ruolo di Dorothy Stratten, che ha ideato il look dei ballerini.

La storia del film segue Steve Banerjee (personaggio affidato a Dev Patel), emigrato dall'India per inseguire un sogno caratterizzato da fama e fortuna. Annoiato dalla stazione di benzina di sua proprietà, trovò uno sbocco per i suoi sogni imprenditoriali acquistando il rock club di Los Angeles Destiny II. Trasformò il locale, dandogli un nuovo nome e organizzando serate a tema che includevano il wrestling nel fango femminile ed una "notte di danza esotica maschile per sole donne", con quest'ultima che riscosse subito grande successo. Ben presto, Banerjee ed i suoi soci misero su un impero che guadagnava 8 milioni di dollari all'anno solo con le entrate del club, a cui si aggiungevano i ricavi ottenuti dalla vendita di milioni di calendari riguardanti l'attrazione principale del club. Tra i co-fondatori del club c'era anche Paul Snider, la cui fidanzata coniglietta di Playboy Dorothy Stratten aiutò ad inventare le esclusive divise con polsini e colletti. Il film mostrerà quindi il momento in cui Snider uccise Stratten per poi togliersi la vita (una tragedia narrata nel film Star 80 diretto da Bob Fosse del 1983). Da quel momento seguirono cause legali e controversie che coinvolsero Banerjee e che portarono ad un costante declino pieno di violenza.

La nuova versione della sceneggiatura sarà firmata da Lauren Blum e Rebecca Angelo, al lavoro sulla bozza precedente di Craig Williams e Isaac Adamson.