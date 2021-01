Chiara Lubich conquista gli spettatori e registra il 23% di share

Il film Chiara Lubich, con protagonista Cristiana Capotondi, ha conquistato gli spettatori che si sono sintonizzati sulla Rai facendo arrivare il film a uno share pari al 23%.

Raiplay ha permesso di vedere il film ovunque nel mondo in contemporanea alla messa in onda del progetto andato in onda domenica 3 gennaio a partire dalle 21:25 e, on demand per le successive 48 ore.

Chiara Lubich - L'Amore vince tutto ha come protagonista l'attrice Cristiana Capotondi. Il cast è poi composto da Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Valentina Ghelfi, Sofia Panizzi, Eugenio Franceschini, Roberto Citran, Paolo Graziosi e Andrea Tidona. La regia del film è stata curata da Giacomo Campiotti.

Al centro della trama c'è una giovane donna che, insieme ad un gruppo di amiche, decide di realizzare un sogno, quello della fratellanza universale in tempi difficilissimi, quelli dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, dando vita poi al Movimento dei Focolari.

Il produttore Luca Barbareschi ha dichiarato: "Quella di Chiara Lubich non è soltanto un omaggio ad una donna libera e coraggiosa, è anche la storia di un sogno. Un sogno condiviso ieri sera da quasi sei milioni di telespettatori, un risultato che segna l'inizio della nuova stagione della fiction Rai e che conferma la qualità delle nostre produzioni. Ringrazio Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta per aver sostenuto questo progetto. Sono felice che il film abbia incontrato il desiderio di ascoltare storie appassionanti e coinvolgenti in un momento così difficile".

Chiara Lubich, Cristiana Capotondi: "In questo momento il messaggio di Chiara è di una forza straordinaria"