Chiara Ferragni si prende gioco dell'altezza di Fedez e del suo ultimo flirt. Lui le risponde in rima

La nuova fiamma di Fedez e l'altezza del rapper milanese sono diventate oggetto di scherno da parte dei follower di Chiara Ferragni. I "like" dell'imprenditrice digitale su alcuni post contro il rapper non sono passati inosservati. Nel frattempo, lui sta per pubblicare un nuovo brano in cui vi sono riferimenti alla fine della relazione con sua moglie. Nonostante ciò, molti sono convinti che si tratti solo dell'ennesima strategia mediatica dei Ferragnez.

Il flirt di Fedez e l'ironia di Chiara Ferragni

Uno degli eventi sportivi più attesi del mese di maggio è stato il Gran premio di Monaco di Formula 1, chiuso con la vittoria di Charles Leclerc, il pilota monegasco della Ferrari. Tra i tantissimi Vip presenti, non è passata inosservata la presenza di Fedez, ospite sullo yacht di Leonardo Maria Del Vecchio. Il rapper aveva al suo fianco Garance Authié, modella francese di venti anni con cui ha passeggiato in bella vista mano nella mano.

Fedez con Garance Authié a Monaco

Chiara Ferragni, nel frattempo era a Madrid con i figli Leone Vittoria, anche lei ospite di amici, ovvero Alice Campello e il calciatore spagnolo Alvaro Morata. Una volta rientrata in Italia, l'imprenditrice digitale ha commentato, indirettamente, il gossip che ha coinvolto quello che a tutti gli effetti è ancora suo marito, i due non hanno ancora finalizzato il divorzio. Chiara ha messo un cuore ad un post che, riferendosi alla passeggiata monegasca di Fedez diceva "guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti: era ora".

Quanto ha pagato Fedez per l'accordo con Cristiano Iovino? Ecco la cifra (altissima)

Oggi la Ferragni ha regalato nuovi like alle frecciatine rivolte dai suoi follower al rapper. Su Tik Tok la protagonista del pandoro-gate ha pubblicato una foto con gli occhi rivolti al cielo, invitando i suoi fan a scrivere una caption adatta allo scatto ha fatto scalpore il like messo da Chiara al commento "Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa", una presa in giro alla differenza d'altezza dell'ex coppia molto apprezzata dalla Ferragni.

La risposta del rapper: Sexy Shop

Nel frattempo venerdì prossimo Fedez uscirà con il singolo Sexy Shop, in duetto con Emis Killa. All'interno ci sono chiari riferimenti alla fine della relazione con sua moglie "una storia infinita che poi è finita" e "L'amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko.Dici che sono un bastardo ma per te io non cambio". Non si tratta dell'attacco frontale di Shakira contro Piqué nel brano 'Bzrp Music Sessions, Vol 53', ma i riferimenti sembrano espliciti.

Chiara Ferragni mentre pubblicizza il pandoro Balocco

La faida tra i Ferragnez, comunque, da tanti viene ritenuta una nuova strategia mediatica messa in piedi per distrarre i media dai fatti degli ultimi mesi: dal pandoro-gate a la rissa tra Fedez, spalleggiato da alcuni suoi amici, forse ultrà del Milan, e il personal trainer, Cristiano Iovino. Insomma, meglio parlare di tacchi e flirt, che di fatti che hanno rilevanza penale.