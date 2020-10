Chiara Ferragni incinta di una bambina, Leone fa l'annuncio ufficiale su Instagram (VIDEO)

Chiara Ferragni è incinta di una bambina: dopo lo scoop di Oggi, è stato il piccolo Leone a fare l'annuncio ufficiale su Instagram. Confermando che sì, come il settimanale Oggi aveva già anticipato, avrà presto una sorellina.

"Non è un dinosauro, è una bimba!" annuncia Leone, 2 anni, già pronto per essere il fratello maggiore della prossima nascitura in casa Ferragnez. E questa volta la notizia, certa, arriva direttamente dal divano di casa. Chiara Ferragni e Fedez diventeranno genitori bis di una femminuccia, che, come confermato dalla stessa imprenditrice nelle stories di Instagram, nascerà a marzo, molto probabilmente negli stessi giorni in cui Leone compirà 3 anni.

Così, se la scorsa settimana era stato il magazine Oggi ad anticipare con uno scoop il prossimo arrivo di una bambina (pur avendo però suscitato parecchio fastidio in Chiara Ferragni che si era subito affrettata a smentire), adesso sono direttamente i diretti interessati a fugare ogni dubbio.

E - sarà un caso? - proprio nel giorno in cui Rai2 dedicherà all'influencer diventata la regina delle imprenditrici digitali la sua prima serata, trasmettendo in chiaro per la prima volta in TV il documentario Chiara Ferragni - Unposted, seguito da un'intervista esclusiva realizzata da Simona Ventura.