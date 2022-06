Chiara Ferragni prima co-conduttrice di Sanremo 2023

Chiara Ferragni affiancherà Amadeus in due serate di Sanremo 2023: l'imprenditrice digitale co-condurrà la prima e quarta serata della kermesse.

Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice ufficiale di Sanremo 2023: l'annuncio è stato dato da Amadeus nel corso del TG 1 delle 20:00 del 20 giugno 2022. L'imprenditrice digitale sarà sul palco dell'Ariston nella prima e quarta serata della 73esima edizione della kermesse canora.

Amadeus, confermato dalla RAI alla guida di Sanremo all'indomani dell'ultima edizione della kermesse, quella vinta dal duo Blanco-Mahmood, sta programmando la 73esima edizione con largo anticipo. Pochi giorni fa è stato pubblicato il regolamento del festival, ieri, 20 giugno, il direttore artistico è stato in grado di fare il nome della prima co-conduttrice: Chiara Ferragni.

Ieri alla conduzione del TG 1 ha debuttato Giorgia Cardinaletti a cui Amadeus ha dato "Un grande in bocca al lupo", per il suo esordio, il debutto è arrivato dopo la decisione di Monica Maggioni, direttrice della testata, di spostare Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti alla conduzione del TG delle 13:30. Subito dopo i saluti, Amadeus ha dato la notizia, che ha sorpreso tutti, anche i cosiddetti ben informati,

"A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto mandato a marzo, ho avuto modo di lavorare già sul regolamento, sto ascoltando le canzoni e posso già fare un primo annuncio Da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1. E allora sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l'ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni", ha chiosato Amadues, facendo esplodere i social a cui non sembra vero di poter parlare di Sanremo in piena estate.

Dopo l'annuncio di Amedeus, Chiara Ferragni, su Instagram ha ringraziato il direttore artistico per averla voluto al suo fianco "Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023", questa la caption di un post pubblicato sul profilo social della Ferragni. Il nome dell'imprenditrice digitale era stato fatto quando la RAI era a caccia di un conduttore dell'Eurovision di Torino, prima che la scelta cadesse sul trio composto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

La 73edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 7 all'11 febbraio 2023, come lo scorso anno, ci saranno 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Amadues ha anticipato che "Il cast sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro 'appeal radiofonico'".