Chiamata senza risposta stasera su Rai 4: cast e trama dell'horror thriller con Ray Wise

Stasera 16 agosto 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda Chiamata senza risposta, horror thriller del 2008 diretto da Eric Valette. La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Klavan. Max Richter ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Edward Burns e Shannyn Sossamon in una scena di Chiamata senza risposta

Trama

Una serie di morti misteriose ha colpito una piccola comunità degli Stati Uniti: le vittime sono tutte giovani e il loro decesso è preceduto da una telefonata che proviene apparentemente dal futuro in cui le stesse vittime annunciano data e ora del loro decesso. Ogni telefonata proviene dal telefono della vittima precedente, come in una macabra e letale catena. Quando Elizabeth riceve la terrificante telefonata, si unisce al detective Andrews in una corsa contro il tempo per risalire all'origine di questa serie di inspiegabili decessi.

Una sequenza inquietante del film Chiamata senza risposta

Curiosità

Chiamata senza risposta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 04 Giugno 2008 distribuito da Warner Bros. Le riprese del film si sono svolte negli USA.

Le riprese sono iniziate il 17 luglio ad Atlanta (Georgia) e sono cessate a metà agosto. Il titolo originale è One Missed Call.

Il film è il remake americano dell'horror giapponese The Call - Non rispondere del 2003. Della pellicola diretta da Takashi Miike sono stati realizzati tre sequel, The Call 2 (2005), The Call Final (2006) e End Call - The Call 4.

Mentre il film originale giapponese aveva un tono spaventoso e disturbante, il remake americano parte dal medesimo spunto iniziale del film giapponese e rielabora con fantasia l'intera vicenda soprannaturale, caratterizzandola con un più marcato impianto da detective story.

Edward Burns e Shannyn Sossamon in una sequenza di Chiamata senza risposta

Interpreti e personaggi

Recensione e trailer

La nostra recensione del film Chiamata senza risposta.

Chiamata senza risposta è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 24 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.0 su 10