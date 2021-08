Chi sono i figli di John Travolta, Ella, Benjamin e il defunto Jett

John Travolta e la sua defunta moglie, Kelly Preston, hanno costruito una splendida famiglia assieme; nel corso degli anni la coppia ha messo al mondo tre splendidi figli: Ella, Benjamin e il defunto Jett.

John Travolta in una scena di Pulp Fiction

I due si sono sposati nel settembre 1991 e hanno avuto il loro primo figlio, Jett, nell'aprile 1992. Dopo otto anni e la coppia ha dato il benvenuto a un'altra bambina, la figlia Ella, nell'aprile 2000. Purtroppo, quasi un decennio dopo, Jett è morto mentre era in vacanza con la sua famiglia alle Bahamas nel 2009. "È la cosa peggiore che sia mai successa nella mia vita", confessò John a Us Weekly nel gennaio 2019. "La verità è che non sapevo se ce l'avrei fatta."

John Travolta in una scena di Be Cool

Le cose sono diventate un po' più rosee per i Travolta quando John e Kelly hanno dato il benvenuto al loro figlio più piccolo, Benjamin, nel novembre 2010. Sebbene la star di Pulp Fiction abbia attribuito al suo piccolo il merito di aver aiutato tutti a guarire, la tragedia ha colpito di nuovo la famiglia quando Kelly è morta a causa di un cancro al seno nel luglio del 2020.

Jett Travolta

Kelly e John sono sempre stati aperti riguardo al loro primogenito affetto da autismo, nato il 13 aprile 1992. "Era autistico, aveva convulsioni e quando era molto giovane aveva la sindrome di Kawasaki", ha spiegato l'attrice di Jerry Maguire nel 2012, per Us Weekly. Secondo WebMD, la sindrome di Kawaski "è una malattia che provoca l'infiammazione dei vasi sanguigni".

Prima della morte improvvisa di Jett, Kelly credeva che suo figlio stesse "uscendo dall'autismo", secondo quanto dichiarato da lei stessa a The Doctors. "Ne stava uscendo davvero", ha insistito Kelly, specificando che credeva che ci fossero stati "alcuni fattori che avevano contribuito all'autismo di Jett". Kelly ha detto che per lei quei fattori erano: l'intossicazione alimentare durante la gravidanza, un travaglio "veloce e duro" e l'assunzione di antibiotici durante l'allattamento.

Dopo la morte di Jett, Kelly e John hanno spesso reso omaggio alla sua memoria sui social media. Quando è arrivato il decimo anniversario nel gennaio 2019, Kelly ha condiviso un messaggio commovente su Instagram. "Per il mio dolce amore, Jett ... sei nei nostri cuori per sempre", ha scritto la madre. In quello che sarebbe stato il compleanno di Jett nell'aprile 2021, John ha postato un dolce tributo, scrivendo: "Buon compleanno Jetty. Ti voglio bene."

Ella Bleu Travolta

La figlia di Travolta, invece, è arrivata il 3 aprile 2000. All'età di 9 anni, Ella recitava già nel suo primo film. Nel 2019, ha anche interpretato Becky Hunt nel film di John The Poison Rose. "Sono ridicolo. Sto dietro la telecamera e pronuncio ogni parola che dice lei, facendo le sue mosse ", ha rivelato il padre della ragazza. Oltre alla recitazione, Ella ama passare il tempo con i suoi amici e la sua famiglia.

Benjamin Travolta

Il più giovane dei Travolta, nato il 23 novembre 2010, è già un professionista del tappeto rosso. Ben ha accompagnato i suoi genitori alla prima francese di Solo: A Star Wars Story nel maggio 2018. Quando non è a qualche grande evento di Hollywood, al piccoletto piace cimentarsi nello sport. "Gli piace la ginnastica, il tennis, la pesca e il mondo dei computer, come tutti i bambini", ha detto John a People nell'agosto 2019.