Chi sono i figli di Carlo Verdone, Giulia e Paolo

Ecco chi sono e cosa fanno Giulia e Paolo, i figli nati dal matrimonio tra Carlo Verdone e Gianna Scarpelli, la donna con cui l'attore romano non ha mai divorziato per amore nei confronti dei figli.

Carlo Verdone, uno dei principali protagonisti del cinema italiano, è una persona estremamente riservata ma, nonostante questo, sappiamo che dal suo matrimonio con Gianna Scarpelli, finito nel 1996, sono nati due figli: Giulia e Paolo.

Nonostante la separazione Verdone non ha mai divorziato dalla Scarpelli proprio per avere un rapporto più amorevole possibile con i suoi figli. Nel 2000 Carlo si è preso una lunga pausa dal mondo del cinema per stare vicino ai suoi ragazzi: i tre hanno viaggiato molto e grazie a questa sua decisione l'attore romano è riuscito a far capire a Giulia e Paolo che, anche se l'amore tra i genitori era ormai finito, di certo questo non avrebbe intaccato ciò che lui provava nei loro confronti.

"Dovevo recuperare il rapporto con loro, il lavoro mi stava assorbendo troppo. Non è che avessi perso il talento, ma forse avevo bisogno di questa pausa. Così mi son preso due anni sabbatici e mi son detto 'Devo recuperare coi miei figli'. Abbiamo fatto viaggi bellissimi e importanti e lì anche loro hanno capito che qualcosa era cambiato". Ha dichiarato Verdone durante un'intervista.

Giulia Verdone

Giulia, nata nel 1986, è la primogenita di Verdone e ha presto scelto di seguire le orme del padre, decidendo di intraprendere una carriera nel mondo del cinema. Il ruolo della ragazza però, a differenza di quello di Carlo, è sempre stato dietro le quinte: Giulia infatti lavora come segretaria di edizione e assistente di produzione. Nel suo curriculum figurano molte partecipazioni ai film del padre ma anche a pellicole internazionali come Mangia, prega, ama, un film in cui recita Julia Roberts.

Paolo Verdone

Paolo, invece, è nato nel 1988 e, a differenza del padre e della sorella, ha scelto una carriera in ambito diplomatico. Il ragazzo ha anche una grande passione per la musica e, sebbene avesse avuto tutte le carte in regola per sfondare come attore nel mondo del cinema, "non ha voluto", come dichiarato dallo stesso Verdone durante un episodio del Maurizio Costanzo Show.