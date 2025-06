Chi può batterci? torna da stasera su Rai 1 con Marco Liorni e qualche novità: gli ospiti del 7 giugno

L'anteprima dello scorso settembre non era andata benissimo per Chi può batterci?, ma ora lo show condotto da Marco Liorni ci riprova, a partire da stasera su Rai 1 in prima serata. Il family game show (prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine) accompagnerà il pubblico del primo canale Rai per i prossimi tre sabato sera.

Chi può batterci: le novità e gli ospiti del 7 giugno

Lo show torna su Rai 1 con un look più contemporaneo e calibrato per il prime time: completamente ripensate sono infatti la scenografia, di Riccardo Bocchini, e la fotografia, firmata da Mario Catapano, che contribuiranno a creare atmosfere più raffinato.

La regola fondamentale, però, resta la stessa: una squadra di sei vip, capitanata da Marco Liorni, affronterà in ogni puntata 101 agguerriti concorrenti scelti tra il pubblico in studio.

Sabato 7 giugno la squadra sarà composta da Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini.

Le regole del game show

Marco Liorni, in un inedito doppio ruolo di conduttore e giocatore, guiderà il suo team tra quiz, intuizioni e colpi di scena. Il programma si articola in diverse manche, ciascuna ispirata a temi di cultura generale e capaci di stimolare non solo la conoscenza, ma anche il vissuto, la prontezza e la logica dei partecipanti. Tutto si svolge in un clima di leggerezza e spettacolo aperto alla partecipazione del pubblico da casa.

Per la sfida finale: il miglior concorrente della serata affronterà, uno dopo l'altro, i sei agguerriti componenti della squadra vip. Solo battendoli tutti potrà aggiudicarsi il jackpot in palio.

A fare da arbitro imparziale sarà Franky, una voce fuori campo, che dall'alto guiderà il gioco: farà domande, svelerà risposte e interagirà con i protagonisti con ironia e complicità.

Chi può batterci? sarà naturalmente visibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su RaiPlay, dove è disponibile anche la puntata andata in onda lo scorso 21 settembre.