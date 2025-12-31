L’Anno che Verrà 2026: gli ospiti di Marco Liorni e la scaletta del Capodanno di Rai 1

Sarà il lungomare di Catanzaro la scenografia naturale del Capodanno di Rai 1. Per il terzo anno consecutivo, la Calabria si conferma protagonista assoluta della notte di San Silvestro, ospitando L'Anno che Verrà. Una serata evento che, a partire dalle 21:00 (subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica), accompagnerà gli italiani verso il 2026.

La Squadra: Liorni al timone, Zilli "guida" d'eccezione

Per il secondo anno consecutivo, la conduzione è affidata a Marco Liorni, volto simbolo della rete, che coordinerà oltre quattro ore di musica, comicità e spettacolo. Una delle grandi novità di questa edizione è la partecipazione di Nina Zilli: la raffinata cantautrice non solo si esibirà sul palco, ma vestirà i panni di testimonial d'eccezione, portando i telespettatori alla scoperta dei luoghi più suggestivi e delle tradizioni millenarie della Calabria.

Un Cast per tutte le generazioni

Il palco di Catanzaro ospiterà un mix esplosivo di icone della musica italiana, nuovi talenti e idoli del pop urbano. Tra i nomi principali:

Le Grandi Voci: Massimo Ranieri, Anna Oxa, Patty Pravo, Orietta Berti.

Massimo Ranieri, Anna Oxa, Patty Pravo, Orietta Berti. Ritmo e Contemporaneità: Rocco Hunt, Clementino, Serena Brancale, Sal da Vinci.

Rocco Hunt, Clementino, Serena Brancale, Sal da Vinci. Show e Divertimento: Nino Frassica e Los Plaggers Band, Cristiano Malgioglio.

Nino Frassica e Los Plaggers Band, Cristiano Malgioglio. Hit Nostalgia: Cugini di Campagna, Gazebo, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Rosanna Fratello e Neri per Caso.

Tutti gli artisti saranno accompagnati dal vivo dalla Big Band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, con le coreografie di un vivace corpo di ballo a rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente.

Calabria protagonista nel mondo

L'evento nasce dalla collaborazione tra la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria. La sinergia punta a promuovere un territorio sempre più centrale nelle rotte turistiche e culturali nazionali. Grazie a Rai Italia, lo show sarà visibile anche ai connazionali all'estero, unendo idealmente il mondo sotto il ritmo della musica italiana.

Come seguire l'evento

Oltre alla diretta su Rai 1, lo spettacolo sarà disponibile in: Streaming: Su RaiPlay (live e on demand)e atttraverso la Radio: Su Rai Radio1, con uno speciale condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, che racconteranno il backstage e intervisteranno gli ospiti.