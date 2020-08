Terence Hill: chi è sua moglie Lori Zwicklbauer

Terence Hill e Lori Zwicklbauer sono una rarità nel mondo dello spettacolo: i due si sono conosciuti nel 1967 e da allora non si sono più lasciati. Ecco chi è la moglie dell'attore, sua inseparabile compagna di vita da molti anni.

Terence Hill e Lori Zwicklbauer si sono conosciuti nel 1967 sul set del film Dio perdona... Io no!, un set magico per Mario Girotti perché lì conobbe anche Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, un'altra persona che da quel giorno sarà sempre al suo fianco, come tutti sanno. La storia con Lori Zwicklbauer è meno conosciuta perché i due l'hanno vissuta sempre lontano dai riflettori. Lei di origine tedesca, ma americana a tutti gli effetti, lui italiano di origini tedesche, Terence e Lori si sposarono lo stesso anno in cui si erano conosciuti.

Terence Hill e Lori Zwicklbauer si stabilirono in Italia, nel 1969 nacque il primo figlio Jess Hill, dopo qualche anno adottarono in Germania il secondo figlio, Ross.

I due genitori hanno incoraggiato i loro figli a seguire le orme del padre, Jess è uno sceneggiatore televisiva e cinematografica.

Terence Hill con sua moglie Lori Zwicklbauer

Quando Terence Hill decise di trasferirsi negli Stati Uniti per motivi di lavoro Lori lo segue insieme ai due figli. "Ho preso moglie e figli ho caricato la station wagon e mi sono ritrovato in Massachusetts. Era ottobre, la stupenda estate indiana a StockBridge sembrava il paradiso. Solo più tardi ho scoperto che d'inverno si gela e la vita è meno idilliaca di come ci era apparsa la prima volta", così l'attore descrisse questa svolta nella sua carriera. Una famiglia unita pronta a supportarsi ma con un terribile destino in agguato: Uno dei due figli di Terence Hill, Ross, morì tragicamente tragicamente in un incidente d'auto mentre tornava al College con il suo amico Kevin Lehman. Aveva solo 16 anni.

Terence Hill e Lori Zwicklbauer si chiusero nel loro dolore, incapaci di reagire ad una perdita così straziante. L'attore si allontanò dal set fino a quando nel 1990 la RAI lo chiamò per interpretare il personaggio di Don Matteo. I due si sono stabiliti in Umbria e dopo aver trovato casa a Gubbio hanno deciso di trasferirsi in un grande casolare a Spoleto, dove si svolgono le riprese della fiction.

A proposito del suo legame con Lori Zwicklbauer, in un'intervista al settimanale Oggi, Terence Hill disse: "ll mio nome è Thomas - il film del 2018 scritto, diretto e prodotto da Terence Hill - _è un progetto che riguarda anche mia moglie non lo voleva produrre nessuno. Ci ho buttato dentro un bel po' dei nostri soldi. Allora le ho chiesto il consiglio. Lei mi ha sorriso e ha detto 'assolutamente sì. Do it!'".