Chi l'ha visto stasera su Rai 3: Resinovich e i file Epstein su Milano

Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, questa sera, mercoledì 18 febbraio, a partire dalle 21:20 su Rai 3 torna lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che dal 1989 si occupa di persone scomparse, casi irrisolti e appelli al pubblico per raccogliere testimonianze utili alle indagini. Ecco le anticipazioni e i casi di questa sera.
Il Caso Resinovich: la morte di Claudio Sterpin e l'incidente probatorio
La morte di un testimone chiave (o "grande accusatore") non interrompe il percorso della giustizia, specialmente se le sue parole sono state "protette" preventivamente.
- L'Incidente probatorio: Claudio Sterpin ha già deposto in incidente probatorio, un'udienza speciale volta a cristallizzare la prova prima del processo. Questo significa che, qualora Sebastiano Visintin venisse rinviato a giudizio, le dichiarazioni di Sterpin verranno utilizzate come se fossero state rese direttamente in aula.
- Contenuto delle dichiarazioni: Sterpin ha ribadito l'esistenza di una relazione con Liliana e l'intenzione della donna di lasciare il marito. Ha inoltre sollevato dubbi sui comportamenti di Sebastiano nelle ore successive alla scomparsa, dichiarando: "Lui sa tutto quello che è successo".
- Dopo il decesso dell'accusatore: Se un testimone che ha già reso deposizione in incidente probatorio viene a mancare, la sua testimonianza rimane pienamente valida e utilizzabile ai fini della sentenza, garantendo che la sua versione dei fatti entri nel fascicolo del dibattimento.
Nessy Guerra: Il dramma in Egitto
Nessy Guerra continua la sua battaglia legale per tornare in Italia con la figlia Aisha.
- L'Accusa di adulterio: L'ex marito Tamer ha denunciato Nessy per adulterio, un reato che in Italia non esiste ma in Egitto può portare alla reclusione fino a due anni e, soprattutto, alla perdita della custodia dei figli.
- La Strategia di Tamer: Nonostante Tamer sia stato condannato in Italia per stalking e lesioni, sta utilizzando le leggi locali egiziane per impedire a Nessy di lasciare il Paese.
- Situazione attuale: Nessy si trova in un luogo protetto, ma la nuova udienza rappresenta un momento critico: il rischio è che una condanna blocchi definitivamente ogni possibilità di rientro in Italia per lei e la bambina.
"Chef Milza": La scia di morti sospette
Le indagini su Emiliano Milza, l'uomo fiorentino accusato dell'omicidio della compagna Franca Ludwig, si stanno allargando.
- Il movente: L'accusa sostiene che Milza, insieme a una complice, abbia ucciso Franca per intascare polizze assicurative sulla vita del valore di circa 3 milioni di euro.
- Nuovi sospetti: Gli inquirenti stanno analizzando altre morti sospette legate alla cerchia dell'uomo. Sotto la lente d'ingrandimento c'è il decesso della badante della madre, avvenuto in circostanze che presentano analogie con il caso di Franca Ludwig.
- Testimonianze inedite: La puntata porterà alla luce racconti di chi ha conosciuto lo "Chef" e i suoi complessi giri finanziari, cercando di capire se Franca sia stata solo l'ultima di una serie di vittime.
Il Caso Epstein: I "File Italiani"
I documenti recentemente desecretati sul caso del finanziere Jeffrey Epstein contengono riferimenti che portano direttamente nel nostro Paese.
- Milano e le Modelle: Epstein frequentava regolarmente Milano, descritta nei file come un centro nevralgico per il reclutamento di giovani modelle.
- Vittime Italiane: Si teme che tra le ragazze coinvolte nel giro di abusi possano esserci cittadine italiane, attirate con la promessa di carriere nell'alta moda e poi finite nel network di sfruttamento di Epstein e Ghislaine Maxwell.