Chi l'ha visto? stasera su Rai3 il caso di Maria Sestina Arcuri

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con uno dei casi di cronaca nera più misteriosi degli ultimi mesi: Federica Sciarelli sarà alle prese con la strana morte della ragazza calabrese Maria Sestina Arcuri.

Il caso di Maria Sestina Arcuri

Tutto comincia la sera del 4 febbraio quando la giovane Maria Sestina Arcuri, 26 anni, torna con il fidanzato a casa dei nonni di lui, dove la coppia ha deciso di trascorrere il weekend. Al rientro Maria Sestina cade dalle scale riportando diversi lividi e contusioni. La situazione, che sembrava stazionaria, precipita durante la notte: la ragazza accusa forti dolori e il fidanzato decide di portarla in ospedale, dove da lì a poche ore Maria Sestina viene dichiarata morta. Una tragica fatalità, dunque, nel racconto del ragazzo, ma i Ris non credono alla sua versione e, in data 11 febbraio, dopo un sopralluogo nell'appartamento, indicano la morte della giovane parrucchiera come un caso di omicidio colposo e iscrivono il compagno nel registro degli indagati.

Ma cosa è successo veramente quella sera a Maria Sestina è ancora tutto da chiarire. Al suo paese, Nocara vicino Cosenza, la famiglia, i parenti e gli amici la ricorderanno, stasera, con una fiaccolata.

Questa sera a #chilhavisto: La strana caduta di Maria Sestina a Ronciglione. Con Federica Sciarelli alle 21:20 in diretta su #Rai3

