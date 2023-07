Chi l'ha visto? stasera su Rai3: Emanuela Orlandi e gli altri casi del 12 luglio

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, che andrà in onda con uno speciale in parte dedicato a Emanuela Orlandi. Quella della scorsa settimana è stata l'ultima puntata di stagione per il programma di Federica Sciarelli, che terrà compagnia al pubblico per due settimane con altrettanti speciali dedicati ai casi più dibattuti.

Chi l'ha visto? di mercoledì 12 luglio: il caso Emanuela Orlandi

Si è tornato a parlare del caso Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. La scorsa settimana infatti si era riaperta la pista familiare che voleva implicato, in uno dei casi di scamparsa più famosi, Mario Meneguzzi, zio paterno della vittima, morto ormai da diversi anni. Come si apprende da un carteggio dell'epoca fra il cardinale Agostino Casaroli (allora segretario di Stato del Vaticano) con l'ex padre spirituale e confessore degli Orlandi, il Meneguzzi avrebbe molestato Natalina, la sorella maggiore di Emanuela. Ma è stata proprio la diretta interessata, in una conferenza stampa indetta con il fratello Pietro, a spiegare che lo zio non ha nulla a che fare con la scomparsa di Emanuela, anche perchè non era neppure in città in quel maledetto 22 giugno di 40 anni fa ma in vacanza con i figli.

Durissima la reazione di Pietro Orlandi che ha dichiarato: "Ieri il Vaticano ha calpestato le ultime briciole di dignità [...] Faccio appello ai senatori, sono convinto che la Commissione parlamentare possa portare alla verità e infatti il Vaticano la teme e non la vuole. Mi auguro che passi la votazione".

Nel corso della puntata saranno mostrati anche gli identikit e le parole del vigile che vide un uomo parlare con Emanuela poco prima di sparire.

Chi l'ha visto?: la scomparsa della piccola Kata

In collegamento da Firenze saranno presenti i genitori della piccola Kata, la bambina di 5 anni di origini peruviane scomparsa un mese fa da Firenze. Le immagini delle telecamere di attività commerciali vicine all'ex Hotel Astor hanno ripreso la bambina uscire dal cancello ma anche rientrare poco dopo. Nonostante la speranza dei familiari di ritrovarla viva, non ci sono state richieste di riscatto e le indagini delle forze dell'ordine non hanno fatto grandi passi avanti.

Chi l'ha visto?: dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di mercoledì 12 luglio di Chi l'ha visto? anche in streaming, in diretta oppure on demand, sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Nella sezione dedicata al programma è inoltre possibile rivedere tutte le puntate della stagione appena trascorsa e i vecchi speciali curati dalla redazione dello storico programma.