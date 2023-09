Chi l'ha visto stasera su Rai3: Elisa Claps e gli altri casi del 13 settembre

Chi l'ha visto riprende dopo la pausa estiva. Stasera, mercoledì 13 settembre, su Rai3 alle 21:20 comincia la nuova stagione dello storico programma, uno dei più longevi della TV italiana. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello show che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni di mercoledì 13 settembre

Il caso Elisa Claps

Ospite della prima puntata Filomena Claps, la mamma di Elisa, la studentessa di 16 anni scomparsa a Potenza il 12 settembre 1993, ritrovata cadavere quasi diciassette anni dopo nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità, nel pieno centro del capoluogo lucano, il 17 marzo 2010. Le indagini sui resti hanno reso noto che Elisa era morta nello stesso giorno della sua scomparsa, uccisa da Danilo Restivo, ora rinchiuso in una prigione britannica fino alla fine dei suoi giorni.

Dopo 13 anni dal ritrovamento, lo scorso 24 agosto, ha riaperto la Chiesa della Santissima Trinità, mentre la famiglia Claps, che si è sempre opposta alla riapertura, era in ferie.

Il caso della piccola Kata

Ci sono aggiornamenti sul caso di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno dall'ex Hotel Astor a Firenze. Proprio ieri sono stati inseriti nel registro degli indagati cinque ex occupanti abusivi dell'albergo, tra i quali anche uno zio materno della piccola. Tre di loro sono stati infatti ripresi da alcune telecamere fuoriuscire dalla struttura con un borsone e due trolley: si sospetta che siano stati utilizzati per trasportare all'esterno la bimba.

Il caso di Maria Chindamo

Si affronterà anche il caso di Maria Chindamo, l'imprenditrice agricola calabrese che, a 42 anni, il 6 maggio 2016, a un anno esatto dalla morte per suicidio di suo marito Vincenzo Puntoriero, fu sequestrata, uccisa e data in pasto ai maiali per far sparire ogni traccia. La maxi operazione della Direzione distrettuale antimafia nell'ambito dell'indagine Maestrale-Carthago ha portato, pochi giorni fa, alla soluzione del caso e all'arresto del principale sospettato. L'inviata e l'operatore di Chi l'ha visto? sono stati minacciati davanti al fratello della donna, Vincenzo Chindamo, ospite anche lui in diretta.