Chi l'ha visto stasera su Rai3: anticipazioni e casi del 20 settembre

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 20 settembre, su Rai3 alle 21:20 con la seconda puntata della nuova stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 20 settembre 2023

La scomparsa della piccola Kata

Gli inquirenti tornano all'ex hotel Astor di Firenze, l'albergo degli orrori dove, fino allo scorso 10 giugno, giorno della scomparsa, viveva, insieme alla famiglia, anche la piccola Kata, la bimba di 5 anni sparita nel nulla. Da quando il genetista Ugo Ricci dell'Istituto di medicina legale di Careggi ha ricevuto incarico dalla Procura cittadina di confrontare le tracce biologiche ritrovate sul luogo della scomparsa con il DNA della bimba, sono stati emessi cinque avvisi di garanzia, due diretti a due zii di Kata.

Quindicenne sparita a Roma

A Roma è scomparsa una ragazza di 15 anni. Insieme al sospetto che si sia allontanata spontaneamente si sta facendo strada anche la pista del sequestro: i genitori hanno infatti ritrovato il suo cellulare per terra davanti alla loro abitazione.

La morte del costumista Luca Canfora

Lo scorso 1° settembre a Capri è stato ritrovato un cadavere in mare. Solo tre giorni dopo, grazie alla fede nuziale, gli inquirenti hanno scoperto la sua identità: era Luca Canfora, costumista e scenografo 51enne, originario di Napoli, assai conosciuto nel mondo dello spettacolo. Non soltanto al lavoro con Paolo Sorrentino per Youth - La giovinezza e per la serie The Young Pope. Canfora aveva lavorato, tra gli altri, sul set de La passione di Cristo di Mel Gibson e di Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. A Capri per il nuovo progetto - ancora senza un titolo - di Sorrentino, Luca Canfora potrebbe essere scivolato durante una passeggiata solitaria o potrebbe aver avuto un malore. Accanto a queste ipotesi ne è stata formulata anche un'altra - suicidio - che trova però il disaccordo della famiglia. Ai microfoni di Chi l'ha visto il fratello della vittima ha dichiarato: "Mio fratello era sereno, perché avrebbe dovuto togliersi la vita?".