Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: il suicidio di Claudio Mandia e gli altri casi del 26 novembre

Al centro della puntata il caso del giovane Claudio Mandia che a nemmeno 18 anni si è tolto la vita a New York dopo essere stato espulso dalla scuola che stava frequentando. Aggiornamenti anche sul caso Resinovich e Capezzuti.

La nuova puntata di Chi l'ha visto?, in onda stasera mercoledì 26 novembre su Rai 3, si annuncia come una delle più dense e delicate della stagione. Federica Sciarelli conduce il pubblico dentro tre storie che, per motivi diversi, continuano a interrogare famiglie, magistrati e opinione pubblica.

Al centro c'è la vicenda di Claudio Mandia, il giovane studente di Battipaglia morto a New York in circostanze che la famiglia non ha mai smesso di contestare. Ma la serata mette in luce anche il drammatico caso di Marzia Capezzuti e le novità sull'enigma ancora irrisolto della morte di Liliana Resinovich.

Il caso di Claudio Mandia: ospite a Chi l'ha visto? il papà del ragazzo

Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

Claudio Mandia aveva immaginato la sua partenza per gli Stati Uniti come una seconda nascita, un'occasione per crescere, studiare, aprirsi a un futuro internazionale. Quel sogno, però, si è trasformato in un dolore che la sua famiglia non riesce ancora a contenere. Chi l'ha visto? ripercorre i giorni che precedono la tragedia: l'isolamento imposto all'interno del campus, le regole rigide della punizione, l'impossibilità di parlare con i compagni.

Il racconto della famiglia - e in particolare del padre, ospite in studio - ripone al centro una domanda che non ha mai trovato risposta: perché nessuno ha avvisato i genitori delle minacce di suicidio riferite dal ragazzo? Un interrogativo che torna a farsi largo attraverso documenti, testimonianze e nuovi dettagli che il programma condotto da Federica Sciarelli decide di approfondire per ricostruire le ultime giornate di Claudio Mandia con una luce diversa, più umana.

Il caso Capezzuti: una parola che spacca il silenzio

In Campania, intanto, la vicenda di Marzia Capezzuti continua a scuotere coscienze e tribunali. Durante una delle udienze più tese degli ultimi mesi, la figlia di Barbara Vacchiano - una delle imputate - si rivolge alla madre con una frase che rimbomba nell'aula: "Assassina". Non si tratta di un gesto impulsivo, ma di una dichiarazione che la ragazza difende come un diritto, un modo per nominare la sofferenza vissuta in quegli anni.

Il programma ricostruisce il clima del processo, segnato da accuse gravissime che coinvolgono anche il marito della donna, Damiano. Attraverso testimonianze e nuovi approfondimenti, Chi l'ha visto? tenta di mettere ordine in una storia dove crudeltà, manipolazione e paura hanno lasciato segni profondi.

Il caso Resinovich: nuove rivelazioni, vecchie ferite

A distanza di quattro anni, la morte di Liliana Resinovich rimane una delle vicende più enigmatiche degli ultimi tempi. La puntata introduce una testimonianza inattesa, quella di un uomo che avrebbe consegnato alla donna alcuni sacchi neri simili a quelli che avvolgevano il suo corpo al momento del ritrovamento. Un dettaglio che, pur senza offrire certezze, rimette in gioco teorie e ipotesi già discusse.

In collegamento il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, porta in diretta tutta la fatica di una battaglia che sembra non trovare mai un punto fermo. La sua voce racconta quanto il dolore possa trasformarsi in un impegno quotidiano, soprattutto quando la verità resta sfuggente.

Chi l'ha visto?, dove vedere la puntata del 26 novembre

Chi l'ha visto? torna stasera mercoledì 26 novembre alle 21.20 su Rai 3. Per chi preferisce seguirlo in streaming, la puntata è disponibile in diretta e on demand su RaiPlay, dove è possibile rivedere anche i servizi e le inchieste delle settimane precedenti.